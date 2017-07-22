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Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
Аналитик соцсети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко заявил, что в начале августа рублю грозит новое падение, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Мащенко уточнил, что в ближайшую неделю курс рубля «ожидают дни затишья и спокойствия» из-за старта налогового периода, пишет «Российская газета».
Экспортерам придется конвертировать в рубли до пяти миллиардов долларов своих валютных доходов для уплаты НДС и еще 2,5 миллиарда для расчета с акционерами. Все это позволит удержать курс рубля в диапазоне 58,90-59,40 за доллар и 67,65-68,50 за евро в течение последних четырех дней.
Наибольший процент выплат экспортеров придется на 25-28 июля, в эти дни рубль ожидает кратковременный рост до 58,50 и 67,50 за доллар и евро.
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