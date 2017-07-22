Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин серьезно ограничил возможности налоговиков
Президент России Владимир ПУТИН подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, которые ограничивают возможности налоговых органов доначислять налоги и отказывать налогоплательщикам в получении вычетов по формальным основаниям, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Изменения закрепляют в Налоговом кодексе "приоритет содержания сделки над формой", сообщается в законе, который опубликован на официальном портале правовой информации, пишет портал "Вести.Экономика".
В данный момент налоговые органы могут отказать в возмещении НДС налогоплательщику по формальным основаниям, например при неправильно поставленной запятой в документе.
Законом предлагается максимально уйти от оценочных понятий и закрепить в Налоговом кодексе исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе отказать налогоплательщику в возмещении сумм НДС или в принятии расходов для уменьшения платежей по налогу на прибыль организаций.
Предполагается, что принятие закона позволит исключить возможность ограничения налоговыми органами прав добросовестных налогоплательщиков, а также будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков при рассмотрении судебных споров, передает РИА "Новости".
Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.
Новости тематики
- Путин серьезно ограничил возможности налоговиков
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- Доллару прописали взлет до 70 рублей
- Нефть растет, рубль крепнет, начало недели задалось
- Россия выходит из ВТО
- Растущая нефть потянула за собой рубль
- Рубль опять начал давить доллар
- Рубль ослаб, несмотря на то, что выросла нефть
- Итоги встречи Трампа и Путина продолжают нервировать рубль
- Рубль будет с интересом ждать 28 июля
Новости раздела
- Путин серьезно ограничил возможности налоговиков
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- Доллару прописали взлет до 70 рублей
- Сегодня в России даже крупным банкам грозят проблемы
- Нефть растет, рубль крепнет, начало недели задалось
- В России нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей каждому
- Россия выходит из ВТО
- Растущая нефть потянула за собой рубль
- Рубль опять начал давить доллар
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний
- Техосмотр возвращают ГИБДД
- Дач в России больше не будет
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- В России нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей каждому
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- В Госдуме задумали окончательно разорить Дальний Восток
- Лучший приморский актив Сергея Дарькина остался в надежных руках
- В квитанциях ЖКХ появится новая строка