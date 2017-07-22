Путин серьезно ограничил возможности налоговиков

Президент России Владимир ПУТИН подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, которые ограничивают возможности налоговых органов доначислять налоги и отказывать налогоплательщикам в получении вычетов по формальным основаниям, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Изменения закрепляют в Налоговом кодексе "приоритет содержания сделки над формой", сообщается в законе, который опубликован на официальном портале правовой информации, пишет портал "Вести.Экономика".

В данный момент налоговые органы могут отказать в возмещении НДС налогоплательщику по формальным основаниям, например при неправильно поставленной запятой в документе.

Законом предлагается максимально уйти от оценочных понятий и закрепить в Налоговом кодексе исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе отказать налогоплательщику в возмещении сумм НДС или в принятии расходов для уменьшения платежей по налогу на прибыль организаций.

Предполагается, что принятие закона позволит исключить возможность ограничения налоговыми органами прав добросовестных налогоплательщиков, а также будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков при рассмотрении судебных споров, передает РИА "Новости".

Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.