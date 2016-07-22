С долларом и рублем сейчас будьте весьма осторожны

Сегодня: Время быть осторожным. Можно ожидать, что спрос на рисковые активы снова будет невысоким, поскольку рынки закладывают в котировки сигналы возможного избытка предложения нефти и проявляют осторожность перед заседанием ФРС на следующей неделе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Неопределенность вокруг ситуации в Турции также продолжает оказывать давление на настроения инвесторов.

Возобновление опасений по поводу избытка предложения нефти – запасы бензина в США показали неожиданный рост в пик автосезона, что привело к росту запасов нефти в США до рекордного значения, в то время как экспорт нефти из Ирака, второй крупнейшей страны в составе ОПЕК, восстанавливается (должен вырасти в июле).

Драги говорит стимулам нет, по крайней мере, сейчас – хотя и ожидаемо, решение ЕЦБ оставить ключевую ставку без изменений (на уровне 0%) четвертый месяц подряд привело к ухудшению рыночных настроений.

Вероятность повышения ставки ФРС уже в сентябре – позитивные данные по рынку труда (число заявок на пособия ниже ожиданий) встали в один ряд с недавними сильными экономическими отчетами, что дает ФРС повод поднять ставку уже в сентябре – оказывает поддержку доллару и оказывает давление на Brent.

Снижение в США и Азии. Американский рынок акций завершил вчерашний день в минусе (DJIA -0.42%, S&P 500 -0.36%, NASDAQ -0.31%). Азиатские индексы сегодня утром находятся на отрицательной территории (Hang Seng

-0.45%, Shanghai -0.66%, Nikkei -1.09%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются

(-0.02%). Фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $46.27 за барр.

Вчера: Волатильность в Brent, рынки следуют за динамикой. Снижение запасов нефти в США (по данным API) обеспечило рост нефтяных котировок в середине торговой сессии. Однако затем Минэнерго США сообщило о росте запасов, что вернуло Brent на уровне ниже $47 за барр. Рынки демонстрировали соответствующую динамику.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-2.06% до $46.2 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 64.32, РТС (+0.04%), ММВБ (+0.66%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.