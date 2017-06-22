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Рубль пугают не новые санкции, а нефть
Вчера: Сомнения в восстановлении баланса на рынке нефти, покупки подешевевших бумаг. В начале дня мы не исключаем покупки подешевевших бумаг. Тем не менее цены на нефть опустились ниже $46 за барр., несмотря на неожиданное сокращение запасов энергоресурсов в США (по данным API): по всей видимости, инвесторы не убеждены, что данные указывают на разворот негативного тренда. На этом фоне данные Минэнерго, которые выйдут сегодня, представляют особый интерес, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Призывы США кодифицировать и, возможно, расширить санкции против России не находят полной поддержки: с возражениями выступают госсекретарь США Рекс Тиллерсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, евродепутат от Италии, член комитета парламентского сотрудничества между Россией и ЕС Стефано Мауллу. Таким образом, единства позиций в продлении санкций против России, решение о котором должно быть принято на этой неделей, в ЕС нет.
Снижение в США и преимущественно в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в минусе (DJIA -0.29%, S&P 500 -0.67%, NASDAQ -0.82%). Азиатские индексы также находятся по большей части в отрицательной зоне (Hang Seng -0.55%, Shanghai +0.15%, Nikkei -0.40%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.14%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $45.93 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Под давлением падения котировок Brent. Эксперты все больше говорят о том, что усилий ОПЕК и других крупнейших нефтедобывающих стран может оказаться недостаточно для поддержания цен за счет сокращения добычи. Июльские контракты Brent подешевели на 2% в свете ухудшения настроений из-за сигналов о перенасыщении рынка, в частности на фоне роста добычи в США и в ряде стран-членов ОПЕК – Нигерии и Ливии, а также сокращения спроса в Азии (Япония, Китай) и Индии. Кроме того, инвесторы проявляли осторожность перед выходом отчета о запасах энергоресурсов от API. Фактором небольшой поддержки для российского рынка стала передача законопроекта о расширении санкций США против России в комитеты палаты представителей (некоторые эксперты ожидали, что законопроект поступит на голосование), а значит, его одобрение может быть существенно отложено и впоследствии заблокировано республиканцами.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-2.07% до $45.8 за барр.), рубль ослаб к доллару до 59.58, РТС (-1.73%), ММВБ-50 (+0.44%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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