Российские ученые выяснили, что будет с рублем дальше

В 2018 году средний курс доллара может составить 57,2 руб., отмечается в «Оперативном мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном российскими учеными, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В 2017–2018 годы российская экономика может выйти на слабоположительные темпы роста, а курс рубля вырасти, говорится в обзоре, подготовленном группой авторов Института Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, при партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР). В базовом сценарии среднегодовая цена нефти марки Urals прогнозируется $40 за баррель, и доллар в этом случае будет стоить в 2017 году 64,1 руб., а в 2018 году — 63,4 руб.

Оптимистический сценарий предполагает, что к 2018 году цена на Urals может подрасти до $60 за баррель. В этом случае курс рубля будет укрепляться более существенными темпами: в 2017 году среднегодовой курс доллара упадет до 60,1 руб., а к 2018 году — до 57,2 руб.

Среднее значение номинального обменного курса рубля к доллару, по оценке экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ, в 2015 году составило 74,6 руб. При этом реальный эффективный курс рубля упал на 8,3%. В 2016-м, по их оценке, среднегодовой курс доллара может составить 67,6 руб. (базовый сценарий) или 66,3 руб. (оптимистичный сценарий).

Оценки экономистов Института Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ совпадают с прогнозами Минфина и Банка России, который в июне 2016 года пересмотрел прогноз цен на нефть марки Urals на второе полугодие 2016 года, повысив его c $30 до $40 за баррель. Прогноз Минфина — $40 за баррель в этом году, из расчета этой цены сверстан бюджет на 2016 год. В мае глава Минфина Антон Силуанов говорил, что курс рубля в ближайшие три года останется стабильным при условии, что среднегодовая цена на нефть будет на уровне $40 за баррель. В июне глава Минфина сказал, что ни у Минфина, ни у Банка России нет конкретного коридора по удержанию курса рубля, а самое главное — избежать его чрезмерной волатильности и равновесного состояния платежного баланса. «Если цены на нефть будут превышать $50 за баррель, нужно будет дополнительные доходы изымать в резервы, тем самым не допускать резкого укрепления курса, как это было некоторое время назад», — добавил чиновник (цитата по ТАСС).

Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев в интервью РБК говорил, что ожидает среднегодового курса доллара в 2016 году на уровне 60 руб. «Если сохранится нынешняя конъюнктура, то по итогам года средняя цена на нефть будет $43 за баррель. Мне кажется разумным предположение, что сохранится нынешняя конъюнктура. Если это так, можно рассчитывать, что курс рубля будет несколько крепче», — сказал он. Выступая на Петербургском экономическом форуме, Улюкаев также отметил, что ситуация в экономике складывается так, что предпосылок для укрепления рубля сейчас больше, чем для снижения его курса. В результате средняя по году стоимость доллара может оказаться ниже заложенных в прогноз ведомства 67,5 руб.

Аналитик БКС Владимир Тихомиров говорит, что укрепление рубля в ближайшие год-два в случае роста нефтяных цен вполне возможно. «Укрепление рубля могло быть более значительным, если бы наша экономика показывала более существенный рост. В этом случае инвесторы более активно покупали бы рублевые активы, что способствовало бы росту курса российской валюты», — сказал он. По прогнозам эксперта, в 2016–2017 годы рост ВВП в России будет не выше 1,5–2%.

«При росте цены на нефть до $40 за баррель курс доллара может составлять 67 руб., если нефть будет выше $50, то доллар может стоить уже 61–62 руб. Не думаю, что даже при более значительной динамике нефтяных цен рублю дадут существенно укрепиться. Это невыгодно ни правительству, ни экспортерам», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

По словам Тихомирова, только стабилизация цен на нефть также не позволит рублю существенно укрепиться. «Для этого необходим рост нефтяных цен», — отмечает экономист, указывая, что помимо динамики цен на сырье на рубль сильно влияют внешнеполитические факторы, а также внутренний спрос на валюту со стороны организаций и населения. «Только стабильной цены на нефть недостаточно для укрепления рубля. С учетом разницы в инфляции и динамики ВВП в России и США рубль должен ослабевать по отношению к доллару ежегодно на 5%», — отмечает он.

В этом году рубль является фаворитом у инвесторов среди валют развивающихся стран: с начала года он укрепился на 14,7%, уступая среди валют emerging markets только бразильскому реалу. Во вторник, 21 июня, на Московской бирже доллар торгуется на уровне 64–64,48 руб. В январе 2016 года курс доллара достигал рекордных 86 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.