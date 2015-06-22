Рубль стремительно снижается по отношению к доллару

Рубль сегодня стремительно снижается по отношению к доллару и евро. Негативная динамика нефтяных котировок, а также отсутствие договоренностей между Грецией и кредиторами являются основными драйверами данной динамики, сообщил деловой газете "Золотой Рог" Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс.

В частности на встрече министров финансов ЕС в Люксембурге, посвященному в основном греческому вопросу, стороны вновь не пришли к консенсусу. Поэтому риски негативного развития ситуации значительно выросли. Напомню, 30 июня - это крайний срок возврата денег МВФ. При этом в понедельник состоится внеочередной саммит для обсуждения ситуации в Греции.

Дополнительным негативом для российской валюты остаются действия Банка России. В частности регулятор продолжает покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов, снизил ключевую ставку на недавнем заседании, а также представляет достаточно ограниченный объем денежных средств по валютному репо.



В свою очередь не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Налоговый период в России повышает спрос на национальную валюту, а итоги заседания ФРС оказывают определенное давление на доллар.



Поэтому дальнейшее сильное ослабление российской валюты пока маловероятно. Ближайшее значимое сопротивление по паре доллар/рубль располагается в районе 56, поддержка – 53.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.