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Рубль стремительно снижается по отношению к доллару
Рубль сегодня стремительно снижается по отношению к доллару и евро. Негативная динамика нефтяных котировок, а также отсутствие договоренностей между Грецией и кредиторами являются основными драйверами данной динамики, сообщил деловой газете "Золотой Рог" Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс.
В частности на встрече министров финансов ЕС в Люксембурге, посвященному в основном греческому вопросу, стороны вновь не пришли к консенсусу. Поэтому риски негативного развития ситуации значительно выросли. Напомню, 30 июня - это крайний срок возврата денег МВФ. При этом в понедельник состоится внеочередной саммит для обсуждения ситуации в Греции.
Дополнительным негативом для российской валюты остаются действия Банка России. В частности регулятор продолжает покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов, снизил ключевую ставку на недавнем заседании, а также представляет достаточно ограниченный объем денежных средств по валютному репо.
В свою очередь не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Налоговый период в России повышает спрос на национальную валюту, а итоги заседания ФРС оказывают определенное давление на доллар.
Поэтому дальнейшее сильное ослабление российской валюты пока маловероятно. Ближайшее значимое сопротивление по паре доллар/рубль располагается в районе 56, поддержка – 53.
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