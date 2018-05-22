www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.53 р. 100 JPY: 56.16 р.
EUR: 73.33 р. 10 CNY: 97.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Курс рубля растет на фоне отличных новостей

22 Мая 2018, 17:49 | В России

Перемирие США и Китая, снижение градуса русофобии, рост Brent

Сегодня: Позитивный внешний фон, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В отсутствие большого объема макрорелизов динамику торгов будут, вероятно, определять снижение политических рисков (перемирие в торговых войнах США и Китая, потепление в отношениях ЕС и России) и рост котировок Brent в свете спекуляций относительно введения Вашингтоном новых нефтяных санкций против Венесуэлы и угроза новых беспрецедентных санкций против Ирана. При этом инвесторы могут проявлять некоторую осторожность в преддверии публикации протоколов заседания FOMC (в среду).

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.74%, DJIA +1.21%, NASDAQ +0.54%). Азия (Hang Seng закрыт – день рождения Будды, Shanghai -0.33%, Nikkei -0.31%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.02%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $79.45 за барр. – выше открытия.

Вчера: Снижение рисков. Интерес к рисковым активам усилился на фоне отхода США и Китая от полномасштабной торговой войны, надежд, подкрепленных некоторыми сигналами, на потепление отношений России с Францией и Германией, а также роста котировок Brent выше $79 за барр.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.89% д о $79.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.56, РТС (+1.6%), индекс МосБиржи (+0.24%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru