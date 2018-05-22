Курс рубля растет на фоне отличных новостей

Перемирие США и Китая, снижение градуса русофобии, рост Brent

Сегодня: Позитивный внешний фон, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В отсутствие большого объема макрорелизов динамику торгов будут, вероятно, определять снижение политических рисков (перемирие в торговых войнах США и Китая, потепление в отношениях ЕС и России) и рост котировок Brent в свете спекуляций относительно введения Вашингтоном новых нефтяных санкций против Венесуэлы и угроза новых беспрецедентных санкций против Ирана. При этом инвесторы могут проявлять некоторую осторожность в преддверии публикации протоколов заседания FOMC (в среду).

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.74%, DJIA +1.21%, NASDAQ +0.54%). Азия (Hang Seng закрыт – день рождения Будды, Shanghai -0.33%, Nikkei -0.31%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.02%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $79.45 за барр. – выше открытия.

Вчера: Снижение рисков. Интерес к рисковым активам усилился на фоне отхода США и Китая от полномасштабной торговой войны, надежд, подкрепленных некоторыми сигналами, на потепление отношений России с Францией и Германией, а также роста котировок Brent выше $79 за барр.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.89% д о $79.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.56, РТС (+1.6%), индекс МосБиржи (+0.24%).