В России упраздняются ограничения при направлении маткапитала на приобретение жилья

Сенаторы одобрили законопроект, разработанный Минтрудом России, о внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, сейчас, прежде чем направить средства материнского капитала на первоначальный взнос по жилищному кредиту, ребенок, с рождением которого возникло право на получение маткапитала, должен достичь трехлетнего возраста. В то же время погашать основной долг и уплачивать проценты по кредиту можно сразу после его рождения.

Одобренный законопроект позволит использовать средства материнского капитала на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита в любой момент после рождения ребенка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.