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Дыры Федерального дорожного фонда зальют нефтедолларами
Потери Федерального дорожного фонда будут компенсированы за счет нефтяных доходов, поступающих в Резервный фонд, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов, пишет РБК. Общий объем выпадающих доходов федерального и региональных дорожных фондов составит 108,7 млрд руб. в 2013-2015 гг., отметил он.
Потери вызваны тем, что правительство не приняло предложение Минфина о повышении пошлин на мазут и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, а повышение акцизов предусматривается в меньшем размере, чем предлагало финансовое ведомство. В результате в 2013г. объем выпадающих доходов составит 27,5 млрд руб., в 2014г. - 48,4 млрд руб., в 2015г. - 32,8 млрд руб.
При этом потери региональных фондов будут компенсированы за счет акцизов, напомнил С.Шаталов. В соответствии с мерами, предложенными Министерством энергетики, в 2014-2016гг. дорожным фондам будет компенсировано 44,8 млрд руб. По компенсации оставшихся 63,9 млрд руб. решение не принято, но скорее всего, по словам замминистра, эта сумма будет компенсирована на счет Резервного фонда.
Между тем накануне С.Шаталов сообщил, что правительство России не будет повышать НДПИ на нефть для пополнения Федерального дорожного фонда. Он пояснил, что при обсуждении вопроса о повышении НДПИ на нефть, пошлин на мазут и акцизов правительство приняло предложение Минэнерго, а не Минфина. Соответственно, по его словам, в бюджете возникают выпадающие доходы.
Предполагается повысить акцизы на бензин, однако в размере меньшем, чем предлагал Минфин, пояснил С.Шаталов. "Это означает, что будет перераспределение пропорций между региональными и федеральным дорожными фондами", - сказал он.
Напомним, Минфин предлагал повысить НДПИ на нефть на 5% в целях пополнения дорожных фондов. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, в случае одобрения этого предложения Минфин намеревался использовать его при разработке налоговой политики на 2014-2016гг. А.Силуанов отмечал, что доходы от повышения НДПИ на нефть могут составить 50-60 млрд руб. Минфин также предлагал ускоренными темпами повышать экспортную пошлину на мазут. С 2014г. предлагалось повысить ее с 66 до 75-80% от пошлины на нефть.
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