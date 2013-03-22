Райффайзенбанк: неинтересных регионов нет

На сайте Райффайзенбанка состоялась онлайн-конференция «Банки в российских регионах», в ходе которой Леонид Качалов, заместитель руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса, и Евгений Богачев, начальник управления по развитию регионального корпоративного бизнеса и корпоративных продуктов, представили свое видение специфики и перспектив развития банковского сектора в разных регионах страны, а также рассказали о региональных особенностях бизнеса Райффайзенбанка.

В конференции приняли участие журналисты практически из всех федеральных округов России. Многих из них волновали вопросы, как оценивается состояние банковского сектора России, какой регион банк считает самым важным для себя, самым успешным. Эксперты Райффайзенбанка отметили, что в целом банковский бизнес в регионах находится в активной стадии роста. Для удовлетворения растущего спроса на кредиты и услуги со стороны как физлиц, так и предприятий, банки наращивают бизнес, открывая новые точки обслуживания и разрабатывая новые продукты. Говоря о наиболее интересных регионах, спикеры особо подчеркнули, что неинтересных регионов нет, а есть те, которые требуют большего внимания.

Все общие тенденции в развитии экономики регионов подтверждает статистика Райффайзенбанка. Неудивительно, что наилучшую доходность показывают города-миллионники. Список ТОП-20 регионов за последние 2 года остается неизменным. Однако имеются и «прорывы» в этом рэнкинге. Например, в последнее время серьезно вырос бизнес в таких городах, как Калининград и Ростов-на-Дону.

Одним из перспективных был назван, например, Южный федеральный округ, с тем объемом инвестиций, которые были вложены в него государством и частным бизнесом в преддверии Олимпиады. Активы Южного регионального центра в Райффайзенбанке выросли за 2012 год на 27%. По части розницы в 2012 году лучшим был признан операционный офис Анапы. По динамике роста корпоративного кредитного портфеля помимо Южного филиала эксперты отметили Сибирский региональный центр. Лучшие показатели по динамике валового дохода за 2012 год – у Центрального региона.

«Каждый регион имеет большое значение – это часть нашего бизнеса и возможность для развития, - подытожил эту тему Леонид Качалов. - Мы планируем равномерно наращивать наш бизнес во всех городах присутствия, с особым фокусом на региональные центры и крупные города».

Относительно перспектив развития отдельных банковских направлений, ожидается, что темпы роста розничного бизнеса будут выше, чем в корпоративном сегменте, а наиболее востребованным продуктом в рознице будет потребительское кредитование. Также все большее внимание уделяется микро, малому и среднему бизнесу.

Отвечая на вопрос, учитывается ли региональная специфика при разработке банковских продуктов, эксперты отметили, что и тарифы, и требования к клиентам, как правило, разрабатываются с учетом региона. В Райффайзенбанке, как у большинства федеральных игроков, сейчас нет продуктов, которые разработаны специально под какой-то регион и в других не представлены. Ранее были подобные эксперименты - например, в части кобрендовых карт, но востребованность их была довольно низкая.

В корпоративном бизнесе учитывается не региональная специфика, а отраслевая. Продукты "настраиваются" индивидуально под клиента, принимая во внимание его конкретные потребности, особенности его бизнеса.

Еще одной темой для обсуждения стала конкуренция на местах. На чьей стороне преимущества, у региональных или федеральных банков? В розничном бизнесе все игроки находятся примерно в равных условиях, в корпоративном же секторе конкуренция идет в основном между федеральными банками, и региональные игроки могут отличаться несколько большей скоростью принятия решений по кредитам для местных клиентов. Федеральные игроки обладают доступом к более дешевым ресурсам и более современным технологиям.

«Конкуренция во всех сегментах банковского бизнеса в регионах высокая, и скорее всего она будет только усиливаться, - констатирует Евгений Богачев. - Когда каждый банк готов демпинговать по ценам на комиссионные продукты с целью получения оборотов клиента, особую значимость начинают приобретать высокий уровень сервиса и технологичные решения».