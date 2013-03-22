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Экономисты предлагают ввести налоговый вычет на съемное жилье

22 Марта 2013, 17:22 | В России

Глава Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева в ходе совещания по развитию сектора наемного (арендного) жилья в Минрегионразвития предложила ввести льготную налоговую ставку для доходов от сдачи жилья в аренду.

Надежда Косарева отметила: «Только в Москве до 10% жилищного фонда находится в тени. С 1 января 2013 года для решения этой проблемы введена патентная система налогообложения при сдаче квартир, но с вмененным объемом доходов. Например, в Москве вменен 1 млн. рублей, и тем, у кого доходы выше этой суммы, идти на патент выгодно. Если же ниже – люди уходят в тень».

«Мы же предлагаем для всех ставку 6%, если, конечно, договор аренды зарегистрирован. Поскольку это ниже подоходного налога в 13%, наймодателям будет выгодно выйти из тени», - отметила президент Фонда «Институт экономики города».

Кроме того, Фондом предлагается законодательно закрепить возможность применения имущественного налогового вычета не только гражданам-покупателям жилья (как сейчас), но также и гражданам – нанимателям жилых помещений.

При этом работодателям необходимо позволить относить расходы на возмещение затрат работников по оплате найма жилого помещения к расходам на оплату труда и исключить эти расходы из налогооблагаемой базы по НДФЛ, передает пресс-служба Минрегионразвития РФ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: жилье  НДФЛ  экономика  собственность  аренда  налоги  льготы  имущество 



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Комментарии

  • Псевдоним19:24, 22.03.2013#

    Шли бы вы в одно место со своим налогом

  • Псевдоним18:39, 23.03.2013#

    На сайте "Посредников Здесь. Нет" начали собирать подписи за отмену налога на аренду жилья!

  • Lacosta19:48, 22.03.2013#

    1. посчитать тех кто сдает квартиры2. посчитать сколько денег кладут в карман3. придумать закон, запрещающий сдавать квартиры или отбирать их. 4. на всех сверху!!!

  • Псевдоним19:52, 22.03.2013#

    Облагать двойным налогом, тех кто сдаёт квартиры.

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