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Экономисты предлагают ввести налоговый вычет на съемное жилье
Глава Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева в ходе совещания по развитию сектора наемного (арендного) жилья в Минрегионразвития предложила ввести льготную налоговую ставку для доходов от сдачи жилья в аренду.
Надежда Косарева отметила: «Только в Москве до 10% жилищного фонда находится в тени. С 1 января 2013 года для решения этой проблемы введена патентная система налогообложения при сдаче квартир, но с вмененным объемом доходов. Например, в Москве вменен 1 млн. рублей, и тем, у кого доходы выше этой суммы, идти на патент выгодно. Если же ниже – люди уходят в тень».
«Мы же предлагаем для всех ставку 6%, если, конечно, договор аренды зарегистрирован. Поскольку это ниже подоходного налога в 13%, наймодателям будет выгодно выйти из тени», - отметила президент Фонда «Институт экономики города».
Кроме того, Фондом предлагается законодательно закрепить возможность применения имущественного налогового вычета не только гражданам-покупателям жилья (как сейчас), но также и гражданам – нанимателям жилых помещений.
При этом работодателям необходимо позволить относить расходы на возмещение затрат работников по оплате найма жилого помещения к расходам на оплату труда и исключить эти расходы из налогооблагаемой базы по НДФЛ, передает пресс-служба Минрегионразвития РФ.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
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