Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Правительство России фактически признало, что госкомпании держат деньги в офшорах
В связи со временной приостановкой деятельности банков на Кипре средства российских компаний, в том числе с участием государства, оказались заблокированы, и это объясняет жесткую позицию России. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
"У нас большое количество открытых публичных структур работает через Кипр, у них сейчас заблокированы деньги, по непонятным причинам. Потому что источник этих денег очевиден, эти деньги везде предъявлены, это и государственные структуры. Именно поэтому мы вынуждены занимать такую достаточно твердую позицию в отношении событий вокруг Кипра и урегулировании задолженности республики Кипр", - сказал Медведев.
Он также добавил, что юрисдикция Кипра всегда была удобна для работы, а объемы депозитов, которые используются для отмывания средств россиян, не настолько значительны, как об этом обычно говорят, пишет Vestifinance.Ru.
Кипр должен был получить помощь от ЕС, ЕЦБ и МВФ в размере $16 млрд, но одним из условий Европа поставила инспекцию счетов банков Кипра на предмет внушительных вкладов миллиардеров из России и других стран. После этой инспекции было принято, что депозиты на 100 тыс. евро и более в кипрских банках обложат налогом в размере 9,9%, депозиты на меньшие суммы - налогом в размере 6,75%. Тем не менее 19 марта парламент Кипра проголосовал против введения налогов на депозиты. При этом итоги голосования в маленьком средиземноморском государстве стали сюрпризом для представителей еврозоны.
Изначально планировалось, что “банковские каникулы” на острове продлятся до четверга. Однако теперь власти решили продлить их до следующей недели. 25 марта, понедельник, будет выходным днем – это День независимости Греции. Таким образом, самое раннее, когда банки Кипра вновь откроют свои двери, – это 26 марта.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
- Рубль – направо, нефть - налево
- Из-за Кудрина рубль пошел на взлет
- Курс рубля растет на фоне отличных новостей
- Экономика России готовится к новому удару
Новости раздела
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
Только Медведев и "не знал" об этом. А еще он не знает как противно смотреть на то как он с "умным видом" несет чушь.