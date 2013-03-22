Правительство России фактически признало, что госкомпании держат деньги в офшорах

В связи со временной приостановкой деятельности банков на Кипре средства российских компаний, в том числе с участием государства, оказались заблокированы, и это объясняет жесткую позицию России. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

"У нас большое количество открытых публичных структур работает через Кипр, у них сейчас заблокированы деньги, по непонятным причинам. Потому что источник этих денег очевиден, эти деньги везде предъявлены, это и государственные структуры. Именно поэтому мы вынуждены занимать такую достаточно твердую позицию в отношении событий вокруг Кипра и урегулировании задолженности республики Кипр", - сказал Медведев.

Он также добавил, что юрисдикция Кипра всегда была удобна для работы, а объемы депозитов, которые используются для отмывания средств россиян, не настолько значительны, как об этом обычно говорят, пишет Vestifinance.Ru.

Кипр должен был получить помощь от ЕС, ЕЦБ и МВФ в размере $16 млрд, но одним из условий Европа поставила инспекцию счетов банков Кипра на предмет внушительных вкладов миллиардеров из России и других стран. После этой инспекции было принято, что депозиты на 100 тыс. евро и более в кипрских банках обложат налогом в размере 9,9%, депозиты на меньшие суммы - налогом в размере 6,75%. Тем не менее 19 марта парламент Кипра проголосовал против введения налогов на депозиты. При этом итоги голосования в маленьком средиземноморском государстве стали сюрпризом для представителей еврозоны.

Изначально планировалось, что “банковские каникулы” на острове продлятся до четверга. Однако теперь власти решили продлить их до следующей недели. 25 марта, понедельник, будет выходным днем – это День независимости Греции. Таким образом, самое раннее, когда банки Кипра вновь откроют свои двери, – это 26 марта.

ZRPRESS.RU, Владивосток.