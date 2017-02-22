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Банков больше не становится

22 Февраля 2017, 15:15 | В России

Число заявок на регистрацию новых кредитных организаций за последние два года существенно сократилось и в сумме немногим превысило дюжину, рассказали «Известиям» в ЦБ. Из них была одобрена только треть, но ни один новый банк в стране не появился. Интерес к этому бизнесу пропал из-за его низкой доходности, да и кредитных организаций в стране уже достаточно, считают эксперты.

ЦБ за три последних года существенно оздоровил банковский сектор, расчистив дорогу новым игрокам. Впрочем, новички не торопятся выходить на рынок. Как сообщили «Известиям» в ЦБ, в 2015 году регулятору поступило девять заявок на регистрацию кредитных организаций, а в прошлом - семь. По десяти Центробанк дал отказ, причем большая часть заявок была отклонена в позапрошлом году.

По словам представителя ЦБ, оснований для отказа в выдаче лицензий было два. Первое - неудовлетворительное финансовое состояние акционеров банков. Второе - несоответствие учредительных документов требованиям законов.

В Центробанке уточнили, что в 2015 году были зарегистрированы две новые кредитные организации, а в 2016 году - три. Из материалов регулятора следует, что все это не банки, а кредитные организации - расчетные организации, клиринговые компании, кредитные кооперативы и т.д.

Тот факт, что число банков уменьшается, а новые не открывают, объясняется несколькими причинами. По мнению большинства экспертов, главная причина - низкая рентабельность бизнеса.

- Доказательством может служить тот факт, что сейчас основные сделки на банковском рынке - это сделки по слиянию и поглощению, когда происходит укрупнение кредитных организаций. Зачастую это более простой способ создать нечто новое на рынке. При этом такой путь не всегда является более дорогим по сравнению с запуском банка с нуля, - говорит первый зампред правления Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) Вячеслав АНДРЮШКИН.

Ему вторит банкир из топ-100, настоявший на анонимности. На рынке есть немало таких предложений, например в одном регионе продается банк за $300 млн.

- Совсем не обязательно создавать новый банк, можно просто купить у старых акционеров старый банк, - соглашается профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Юрий ЮДЕНКОВ. - Он вроде новый, но в реестре он старый.

В ходе оздоровления сектора Центробанк действительно повысил требования к минимальному размеру капитала банка в полтора раза - с 180 млн до 300 млн рублей с 2015 года, на горизонте двух лет ожидается очередное повышение. Однако никаких запретительных барьеров регулятор не устанавливал.

Юрий Юденков уточняет, что речь не столько о «цене» выхода на рынок, сколько об операционных издержках, в частности по предоставлению отчетности для ЦБ.

- В отечественных кредитных организациях они в десять раз превышают аналогичные затраты за рубежом из-за дублирования информации. Дело в том, что банки обязаны отчитываться перед регулятором и по РСБУ, и по МСФО, - указывает собеседник «Известий».

Из-за высоких издержек отдача на банковский капитал редко превышает 15-17% годовых, отмечает Вячеслав Андрюшкин.

- Да, это значительно выше инфляции, но меньше, чем в других бизнесах, например тех, которые связаны с высоким участием добавленной стоимости в продукте, при том что большинство сфер деятельности гораздо меньше зарегулированы, чем банковская, - говорит Вячеслав Андрюшкин.

Еще одной причиной отсутствия интереса к созданию банков может быть рост требований к деловой репутации собственников и топ-менеджеров кредитных организаций. С 2014 года они обязаны раскрывать широкому кругу лиц достаточно много информации о себе. В частности, об образовании и опыте работы. Как говорят участники рынка, непосредственно перед регулятором банкирам приходится отчитываются более детально.

- Деньги любят тишину, а нынешняя надзорная политика регулятора идет в русле Базельских рекомендаций с их «рыночной дисциплиной» и чрезмерной публичностью, - продолжает Юрий Юденков из РАНХиГС.

Важно также учитывать высокие темпы роста доли IT в финансах, добавляет банкир из крупной кредитной организации. Сейчас практически ни один банк не обходится как минимум без АБС (автоматизированной банковской системы), а это весьма дорогостоящее удовольствие. Кроме того, финансовые технологии всё глубже проникают в сами продукты и услуги, да так, что даже некоторые из ныне действующих банков не поспевают за конкурентами.

- Есть мнение о том, что банки в их нынешнем виде лет через пять будут менее востребованы рынком и превратятся в IT-компании, которые должны обеспечивать высокую степень удаленности обслуживания и так далее. Я это мнение разделяю, - говорит Вячеслав Андрюшкин. - Все это требует очень больших инвестиций в информационные технологии, а не все предприниматели готовы нести такие затраты, соревнуясь с крупнейшими участниками рынка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: АТБ  банки 



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