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Рубль молится на нефть
Инвесторы опасаются досрочного завершения действия соглашения ОПЕК+, чтобы не уступить долю на рынке производителям сланцевой нефти
Прогноз на неделю: Дефицита в драйверах нет. Нас ожидает насыщенная и волатильная неделя. Внешний фон указывает на позитивный старт недели для нефтяного рынка после подтверждения ОПЕК+ намерения придерживаться условий соглашения о сокращении добычи до конца года и готовности продлить пакт в случае необходимости, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Тем не менее в целом для рынков преобладает неопределенность в свете прекращения работы американского правительства в течение последних трех дней – сегодня должно состояться голосование о предоставлении временного финансирования до 8 февраля, что позволит правительству возобновить работу.
Кроме того неопределенность могут внести заседание ЕЦБ (25 января), по итогам которого европейский регулятор может намекнуть на завершение QE, публикация макроэкономических отчетов (композитный индекс PMI еврозоны, ВВП США), а также решение конгресса США в отношении санкций против России (29 января) и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание ФРС (30-31 января). Завтра открывается Всемирный экономический форум в Давосе: в пятницу ожидается выступление Дональда Трампа.
Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +0.44%, DJIA +0.21%, NASDAQ +0.55%), Азия (Hang Seng -0.04%, Shanghai +0.22%, Nikkei -0.26%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.22%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $68.85 за барр. – ниже открытия.
Обзор минувшей недели: Под влиянием динамики Brent, ВВП Китая. Рынки завершили прошлую неделю на мажорной ноте благодаря динамике Brent, которая стабилизировалась на уровне около $69 за барр., пробив перед этим отметку $70. Перспективы для черного золота выглядят весьма радужно за счет снижения запасов энергоресурсов в США (API, Минэнерго), обещаний Кувейта и президента ОПЕК соблюдать условия пакта о сокращении добычи и сохранить квоты до конца 2018 г., а также рисков перебоев в поставках в Нигерии. Данные по ВВП Китая за 4К17 превысили прогнозы (+6.8% г/г против 6.7%), что также играет на руку спросу на сырьевые товары и рисковые активы. К концу недели настроения стали более осторожными в преддверии заседания ОПЕК+: несмотря на все заверения, инвесторы опасаются, что картель начнет рассматривать возможность досрочного завершения действия соглашения о сокращении добычи, чтобы не уступить свою долю на рынке производителям сланцевой нефти.
По итогам недели: Цены на нефть Brent (-1.7% до $68.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 56.72, РТС (+0.8%), индекс Мосбиржи (+1.1%).
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