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Доллар снова бьет рекорды
Банк России установил официальный курс доллара на 22 января в размере 83,54 рубля, что на 4 рубля выше значения на предыдущий день. Курс евро также повысился на 4 рубля до 91,18 рубля.
Российская валюта слабеет на фоне снижения цен на нефть. 18 января цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась до минимума за 13 лет — 24,74 доллара за баррель, сообщает Lenta.ru. На стоимость углеводородов оказывают давление превышение предложения над спросом, замедление экономики Китая (страна является одним из крупнейших потребителей энергоносителей в мире), а также снятие санкций с Ирана.
В ходе торгов на лондонской бирже ICE цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,36 процента, до 27,78 доллара за баррель. Стоимость нефти американской марки WTI сократилась на 0,496 процента и составила 28,21 доллара за баррель.
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