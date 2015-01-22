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Звонки коллекторов теперь можно блокировать
Житель Новосибирска Евгений Пятковский разработал приложение для Android, которое полностью блокирует звонки и смс-сообщения от коллекторских агентств. В базу приложения внесены несколько тысяч телефонных номеров взыскателей долгов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как выяснилось, на разработку программы "Антиколлектор - Россия" сибиряка сподвигла…теща. Родственница приехала в Новосибирск в гости и приобрела местную сим-карту для мобильного телефона. После этого женщину одолели звонками коллекторы, которые беспокоили ее и днем, и ночью. Оказалось, что ранее данный телефонный номер принадлежал злостному должнику. Однако попытки убедить коллекторов в том, что она не имеет отношения к чужим долгам, успехом не увенчались, пишет "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".
- По просьбе коллекторов теща дала им мой номер телефона и номер телефона жены, якобы для того, чтобы мы могли удостоверить ее личность, - рассказал "РГ" Евгений Пятковский. - Но после этого коллекторы стали звонить и нам. Требовали доставить к ним должника, пытались запугивать, угрожали арестом.
Поначалу Пятковский просто вносил звонивших в "черный список". Однако они продолжали беспокоить семью с других телефонов. Порой в день поступало около 60 звонков с разных сим-карт.
В результате терпение новосибирца лопнуло - он вспомнил свои познания в информатике и засел за работу.
- На написание программы, блокирующей звонки коллекторов, у меня ушел почти месяц, - сообщил "РГ" Пятковский. - Принцип ее действия достаточно прост. С помощью прописанного алгоритма приложение блокирует возможность дозвона коллекторам, телефоны которых зафиксированы в базе.
В настоящее время в "черном списке" Пятковского находится уже более 4 тысяч телефонов. База обновляется ежедневно. Принадлежность каждого номера коллекторам программист-самоучка проверяет лично.
Программу может бесплатно загрузить любой желающий - она доступна в онлайн-магазине Google Play.
- Вчера ее скачали 5 тысяч человек, а сегодня приложение добавили себе уже 23 тысячи пользователей, - говорит Евгений.
В социальной сети программисту из Новосибирска пишут благодарности и прелагают сделать проект коммерческим. Но Пятковский утверждает, что не собирается брать с пользователей ни копейки.
- Это приложение создано с целью восстановления справедливости, - говорит программист.
Между тем, как стало известно, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств уже отправила обращение в компанию Google с просьбой убрать приложение из Google Play. Оказалось, что новосибирский "блокатор" серьезно осложнил работу взыскателей долгов.
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Комментарии
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Псевдоним15:30, 24.01.2015#
в начале 2000ых, один раз в жизни брал кредит, который вернул досрочно. так меня, каждый месяц, глубокоуважаемые гомосеки достают за кого-то. никому номера не давал, никто не звонил, объяснял-не понимают. писал в роспотребнадзор он на всё занавесил, видно в доле, так что можете посоветовать уважаемый псевдоним, кроме приложения?
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вона оно чё, Михалыч. А отдавать леньги Банку не пробовали, а? Как брать, так все скопом бегут, а отлавать не торопятся. Никто не принуждает, живите по доходам.