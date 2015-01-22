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Звонки коллекторов теперь можно блокировать

22 Января 2015, 12:02 | В России

Житель Новосибирска Евгений Пятковский разработал приложение для Android, которое полностью блокирует звонки и смс-сообщения от коллекторских агентств. В базу приложения внесены несколько тысяч телефонных номеров взыскателей долгов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как выяснилось, на разработку программы "Антиколлектор - Россия" сибиряка сподвигла…теща. Родственница приехала в Новосибирск в гости и приобрела местную сим-карту для мобильного телефона. После этого женщину одолели звонками коллекторы, которые беспокоили ее и днем, и ночью. Оказалось, что ранее данный телефонный номер принадлежал злостному должнику. Однако попытки убедить коллекторов в том, что она не имеет отношения к чужим долгам, успехом не увенчались, пишет "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".

- По просьбе коллекторов теща дала им мой номер телефона и номер телефона жены, якобы для того, чтобы мы могли удостоверить ее личность, - рассказал "РГ" Евгений Пятковский. - Но после этого коллекторы стали звонить и нам. Требовали доставить к ним должника, пытались запугивать, угрожали арестом.

Поначалу Пятковский просто вносил звонивших в "черный список". Однако они продолжали беспокоить семью с других телефонов. Порой в день поступало около 60 звонков с разных сим-карт.

В результате терпение новосибирца лопнуло - он вспомнил свои познания в информатике и засел за работу.

- На написание программы, блокирующей звонки коллекторов, у меня ушел почти месяц, - сообщил "РГ" Пятковский. - Принцип ее действия достаточно прост. С помощью прописанного алгоритма приложение блокирует возможность дозвона коллекторам, телефоны которых зафиксированы в базе.

В настоящее время в "черном списке" Пятковского находится уже более 4 тысяч телефонов. База обновляется ежедневно. Принадлежность каждого номера коллекторам программист-самоучка проверяет лично.

Программу может бесплатно загрузить любой желающий - она доступна в онлайн-магазине Google Play.

- Вчера ее скачали 5 тысяч человек, а сегодня приложение добавили себе уже 23 тысячи пользователей, - говорит Евгений.

В социальной сети программисту из Новосибирска пишут благодарности и прелагают сделать проект коммерческим. Но Пятковский утверждает, что не собирается брать с пользователей ни копейки.

- Это приложение создано с целью восстановления справедливости, - говорит программист.

Между тем, как стало известно, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств уже отправила обращение в компанию Google с просьбой убрать приложение из Google Play. Оказалось, что новосибирский "блокатор" серьезно осложнил работу взыскателей долгов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: приложение для мобильных устройств  долги  банки  google play  коллекторы  кредиты 






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Комментарии

  • Псевдоним14:23, 24.01.2015#

    вона оно чё, Михалыч. А отдавать леньги Банку не пробовали, а? Как брать, так все скопом бегут, а отлавать не торопятся. Никто не принуждает, живите по доходам.

  • Псевдоним15:30, 24.01.2015#

    в начале 2000ых, один раз в жизни брал кредит, который вернул досрочно. так меня, каждый месяц, глубокоуважаемые гомосеки достают за кого-то. никому номера не давал, никто не звонил, объяснял-не понимают. писал в роспотребнадзор он на всё занавесил, видно в доле, так что можете посоветовать уважаемый псевдоним, кроме приложения?

  • Allex14:27, 24.01.2015#

    молодец мужик

  • Псевдоним14:27, 24.01.2015#

    оно платное

  • Псевдоним15:32, 24.01.2015#

    это кто как найдет, я нашёл бесплатное.

  • владик15:00, 24.01.2015#

    Приложение платное, 30 руб. стоит. проверяйте информацию о которой пишите.

  • Псевдоним15:26, 24.01.2015#

    Какой молодец мужик. Действительно, достали коллекторы - спрашивают человека, которого я даже не знаю, звонят и днем и ночью. Управы на них нет. Задолбали! Гады!!!

  • Псевдоним15:40, 24.01.2015#

    >Псевдонимне тупи, написано-же, купили симку, а там понеслось.

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