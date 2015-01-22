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Индекс ММВБ обновил максимумы с 2012 года и начал корректироваться
На этой неделе российский рынок акций сумел побывать в районе максимумов с марта 2012 года. Речь конечно же идет о рублевом индексе ММВБ, который с самого начала января начал уверенно расти. Аналитики фондового рынка ФГ БКС не исключают, что в ближайшей перспективе фаза распродаж может продолжиться и рынок еще немного просядет. В связи с этим спекулятивные длинные позиции на время можно сократить, рекомендует деловая газета «Золотой Рог».
Если же рассуждать о долгосрочных перспективах, то по-прежнему рекомендуем все-таки работать преимущественно от лонга, выкупая рынок на сильных просадках. Именно такая тактика в сложившихся условиях выглядит наиболее логичной.
Что касается западных площадок, то в данный момент внимание рынка направлено на заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в этот четверг. Ожидается, что регулятор объявит параметры программы количественного смягчения (QE). У экспертов уже нет практически никаких сомнений в запуске программы, ведь уже даже президент Франции накануне неожиданно проговорился и заявил о принятии новых мер стимулирования европейской экономики со стороны ЕЦБ.
В качестве факторов риска для российского рынка акций сейчас по-прежнему выделяется история с возможным снижением рейтингов РФ, а также украинские события. Вчера, к примеру, Moody's понизило рейтинг Роснефти, Газпрома, Транснефти, Лукойла, Газпромнефти и др. Кроме того, была понижена оценка 17 российских городов и регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В напряжении нас держит и грядущий пересмотр рейтингов со стороны агентства Standard & Poors, которое до конца января примет и обнародует решение. Вероятность получить «мусорный» рейтинг достаточно высока, однако приятные сюрпризы все-таки возможны.
Что касается украинского вопроса, то стоит отметить заявление представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини о том, что сейчас нет оснований для снятия санкций с России. По ее словам, активизация боевых действий на Донбассе – плохая новость, и министры иностранных дел стран-членов ЕС не намерены сейчас принимать каких-либо мер по снятию наложенных на РФ санкционных ограничений.
Цены на нефть в данный момент ушли в фазу консолидации. Новости о стремительном снижении активных скважин в США пока никак не отражаются в котировках черного золота. Недавние данные из Китая по ВВП также не обрадовали инвесторов. Прошлый квартал оказался худшим с 1990 года. Замедление китайских темпов экономического роста воспринимается и как замедление темпов роста спроса на черное золото. Не порадовал и обновленный прогноз от МВФ, согласно которому ожидания по росту мировой экономики были скорректированы в сторону понижения, до +3,5%. С каждым новым днем растут шансы на то, что на рынке нефти в очередной раз реализуется медвежий сценарий. Отсутствие роста приближает нас к тому раскладу, о котором мы упоминали в своих обзорах. В частности, еще раз напомним, что мы опасались быстрой трансформации отскока в боковую консолидацию. Последние две торговых сессии это как раз начинают подтверждать. Если мы хотим рассчитывать на слом долгосрочной нисходящей тенденции, то необходимо ломать сложившуюся закономерность, согласно которой после экспирации очередного контракта наблюдается около двух недель боковика, а затем снижение возобновляется. Если в ближайшей перспективе (до конца января) быкам не удастся выдернуть котировки североморской смеси Brent выше $52 за баррель, то к середине февраля будем ждать уровень в $40 за бочку и возможно даже ниже.
Что касается валютного рынка, то здесь мы пока еще наблюдаем за боковой формацией. Курс пары USD/RUB продолжает болтаться в рамках обозначенного нами ранее диапазона. В данный момент мы по-прежнему ориентируемся на коридор 63-66,5. Пробой одной из границ может спровоцировать импульс к 61 или 69,5 соответственно. Не исключаем, что мы увидим еще одну атаку на рубль. При таком раскладе тот же индекс РТС имеет шансы снова сходить в район 700 пунктов.
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