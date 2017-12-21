Пенсионеров освободят от налога на сотки

Пенсионеры не будут платить земельный налог с участков площадью шесть соток, сообщает Деловая газета "Золотой Рог", со ссылкой на Росбалт.

Соответствующая поправка в Налоговый кодекс была принята сегодня депутатами Госдумы. Льгота начнет действовать с 1 января 2018 года и будет распространяться на правоотношения, возникшие в 2017 году.

Если у пенсионера больше земли, то налогообложению подвергнут площадь участка за вычетом льготных соток. Как ожидается, окончательно соответствующая поправка будет принята Госдумой 21 декабря.