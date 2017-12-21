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Пенсионеров освободят от налога на сотки
21 Декабря 2017, 16:22 | В России
Пенсионеры не будут платить земельный налог с участков площадью шесть соток, сообщает Деловая газета "Золотой Рог", со ссылкой на Росбалт.
Соответствующая поправка в Налоговый кодекс была принята сегодня депутатами Госдумы. Льгота начнет действовать с 1 января 2018 года и будет распространяться на правоотношения, возникшие в 2017 году.
Если у пенсионера больше земли, то налогообложению подвергнут площадь участка за вычетом льготных соток. Как ожидается, окончательно соответствующая поправка будет принята Госдумой 21 декабря.
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Теги: пенсионеры сотки земельный налог
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