Moody's подтвердило рейтинг Промсвязьбанка Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги санируемого силами ЦБ Промсвязьбанка, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Агентство сохранило рейтинги банка по приоритетным долговым обязательствам и по депозитам в иностранной и национальной валюте на уровне B2 с прогнозом «развивающийся». Moody's также понизило с Caa1 до Ca долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте компании Promsvyaz Capital B.V. ( ей принадлежит 50,03% акций Промсвязьбанка).

Рейтинг банка в списке CreditWatch на уровне B+ подтвердило агентство S&P. Прогноз «негативный» также был сохранен. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный рейтинг Промсвязьбанка на уровне B. Рейтинговые действия последовали за объявлением ЦБ о финансовом оздоровлении Промсвязьбанка, о чем регулятор объявил 15 декабря.

По словам зампреда ЦБ Василия ПОЗДЫШЕВА, на докапитализацию кредитной организации может потребовать 100-200 млрд рублей, еще 15 млрд рублей может уйти на докапитализацю Автовазбанка (его санировал Промсвязьбанк).