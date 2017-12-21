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Сбой в работе онлайн касс уже устранен Торговые сети и заправки столкнулись со сбоем в работе онлайн касс

21 Декабря 2017, 13:07 | В России

Вышли из строя кассовые аппараты производителей АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель"", сообщили в Федеральной налоговой службе России. нлайн-кассы перестали работать из-за неправильной конвертации времени из одного формата в другой — это ошибка программистов. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд руб. прибыли из-за сбоя кассового оборудования 20 декабря, подсчитали в АКИТ.  

 

  Совладелец одной из крупнейших сетей по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook сообщил, что ритейлер также столкнулся с проблемами. Причина, по его данным, в отказе фискальных накопителей одной из марок - «Штрих-М-01Ф». «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки, и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?» - написал он.

В сети «Эльдорадо» также произошел временный сбой в работе кассового оборудования, рассказала ее представитель Юлия ЗАВЬЯЛОВА. «Эта проблема затронула многих ритейлеров из-за технических неполадок у производителя кассового оборудования. Ведутся работы по восстановлению системы, в течение пары часов сбой будет устранен», - пообещала она. С проблемами столкнулись и автозаправки, передает «Интерфакс».

В частности, проблемы возникли на АЗС «Лукойла» и «Роснефти», сообщили корреспонденты агентства в регионах. Сбой нарушил работу касс на некоторых АЗС дочек «Роснефти», пришлось приостановить продажу нефтепродуктов и сопутствующих товаров, подтвердил «Интерфаксу» представитель компании. Он отметил, что сбой произошел в работе контрольно-кассовой техники производства группы компаний «Штрих-М». По его словам, большинство АЗС уже восстановили работу. Полностью устранить последствия сбоя планируется до конца дня. В пресс-службе сети АЗС компании «Газпром нефть» сообщили, что в ночь на четверг на некоторых заправках при полностью исправном оборудовании отключились фискальные регистраторы кассовых аппаратов, а без фискальных чеков продажи запрещены. Причины происшедшего выясняются, отметил представитель пресс-службы.

«Сбой в работе оборудования "Штрих-М" был, сейчас производитель оперативно устраняет ситуацию, - говорит представитель оператора фискальных данных OFD.ru. - Прогнозируем устранение проблемы в самое ближайшее время». По его словам, доля фискальных регистраторов, производимых группой компаний «Штрих-М», может составлять около 25% всего рынка. Группа компаний «Штрих-М» признала, что 20 декабря произошел сбой части фискальных регистраторов ее производства. «Причины данной ситуации выясняются», - сказано в ее сообщении. Пока же 2500 центров технического обслуживания «Штрих-М» и 20 000 сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя. «Проблема решается перепрограммированием кассы на новую версию от 20.12.2017. Методики и рекомендации по обновлению ПО разосланы всем организациям, обслуживающим ККТ «Штрих-М», - сказано в сообщении компании. С июля 2017 г. ритейлеры по новым требованиям закона перешли на контрольно-кассовую технику, передающую информацию о расчетах в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн. Нововведение вынудило бизнес установить онлайн-кассы и новые фискальные накопители.

Кстати:

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разрешила магазинам продавать товары без чека из-за массовых сбоев, но после восстановления работы системы они должны сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «ФНС России обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в магазинах по всей стране произошел сбой из-за проблем с фискальными регистраторами марки Штрих-М-01Ф. Онлайн-кассы массово выдали ошибку из-за обновления прошивки. С 1 июля онлайн-кассы стали обязательными для всех предпринимателей. Однако представители торговой сферы столкнулись с рядом проблем: серьезными финансовыми затратами, сбоями в работе системы и перебоями с поставками оборудования.

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Теги: сбой  ФНС  онлайн кассы 



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