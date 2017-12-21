Накопительную часть пенсии заморозили до 2020 года

Владимир ПУТИН подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Ведомости».

Мораторий на перечисление пенсионных накоплений продлен до 2020 года. Соответствующие поправки в закон об обязательном пенсионном страховании подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Продление моратория на пенсионные накопления позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 551,3 млрд рублей, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 году: отчисления в размере 6% от зарплаты россиян пошли на выплаты пенсионерам. Впоследствии мораторий продлевался каждый год. По подсчетам Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), из-за замораживания пенсионных накоплений экономика страны потеряет 6 трлн рублей. При этом, если отрасль не дождется реформ, потери будут значительно больше: к 2027 году. система может недополучить 19 трлн рублей. Доходность основана на показателе расширенного портфеля ВЭБа за 2014-2016 гг., а также на возможной доходности в 7% в последующие годы, уточняла АНПФ. Прогноз составлялся без учета изменения демографии и возможного реформирования накопительной системы.

«Но если этого не произойдет, а индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) не будет введен либо его появление будет не столь успешным, экономика потеряет достаточно большой объем длинных денег, а пенсия россиян по-прежнему будет зависеть от возможностей госбюджета», — отмечал руководитель аналитической службы АНПФ Евгений БИЕЗБАРДИС.

Изначально концепция ИПК предполагала, что россияне будут включены в новую систему автоматически – по автоподписке, однако ЦБ и Минфин от этого подхода отказались. Автоподписку должна была сменить авторегистрация: работодатель должен будет сначала ознакомить сотрудника с правилами участия в системе, и, если сотрудник захочет, он сможет подписать документы и присоединиться к ИПК. Планировалось, что ИПК вступит в силу в январе 2019 г., говорил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Для этого необходимо было принять концепцию ИПК в эту осеннюю сессию, отмечал он. Этого не произошло – правительство отложило обсуждение концепции до конца 2018 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.