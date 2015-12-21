Рубль вновь упал к доллару и евро

Доллар и евро заметно выросли на Московской бирже в понедельник в первые минуты торгов, рубль упал на фоне рекордного падения цен нефти. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Торги по доллару начались в понедельник сделками в пределах 71,21-71,41 рубля, в среднем за две минуты курс составил 71,37 рубля (+42 коп. к отметке предыдущего закрытия). Евро стоил в начале торгов 77,62 рубля (+48 коп.). Бивалютная корзина составила 74,18 рубля (+46 коп.).

В результате доллар при этом оказался на 5 коп. выше действующего официального курса, евро - на 21 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты, давление на рубль связано с падением мировых цен нефти до рекордных уровней за 11 лет. Как сообщило агентство Bloomberg, февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск подешевели на $0,68 (1,84%) - до $36,2 за баррель. Ранее в ходе торгов цена опускалась до $36,17 за баррель, что является минимальной отметкой с 13 июля 2004 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.