Как насчет доллара по 68 рублей?

Российские финансовые аналитики прогнозируют ситуацию на рынке в случае скорого ужесточения американских санкций

Если инвестиции в ОФЗ окажутся под санкциями США, Банк России сам начнет скупать российский госдолг, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Для чего понадобится эта мера и какие еще антикризисные сценарии есть у финансовых ведомств?

К февралю следующего года Минфин США должен проработать возможность введения запрета на инвестиции в российские облигации федерального займа (ОФЗ) для американских резидентов, пишет Forbes. Эта мера предусмотрена законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который президент США Дональд Трамп подписал 2 августа.

Опрошенные Forbes аналитики сходятся во мнении, что запрет на покупку российского госдолга для американских инвесторов может стать серьезным фактором давления на курс рубля. Ведь укрепление российской валюты к доллару США в 2016-2017 годах во многом было обусловлено высокой популярностью спекулятивной стратегии carry trade среди иностранных участников рынка: инвесторы-нерезиденты занимали доллары по низким ставкам, конвертировали их в рубли и покупали российские ОФЗ, чтобы заработать на разнице между реальными ставками в США и России.

По данным ЦБ РФ, доля иностранных держателей российских гособлигаций сейчас находится на историческом максимуме — по состоянию на 1 октября она составляла 33,2% (2,2 трлн рублей, или $37,6 млрд). Последние месяцы присутствие нерезидентов на рынке ОФЗ только расширялось: если на 1 августа их доля среди держателей российского госдолга была на уровне 30,2%, то к 1 сентября она увеличилась до 31,6%.

Аналитики Райффайзенбанка в своем ежедневном обзоре от 17 ноября (есть у Forbes) отметили, что представители государства стали чаще комментировать возможность введения запрета на инвестиции в российский долг.

По их мнению, наиболее вероятной реакцией Банка России на новые санкции и последующую распродажу ОФЗ стала бы массовая покупка гособлигаций самим регулятором.

«Для того, чтобы распродажи не оказали значительного влияния на рынок ОФЗ, должен появиться «твердый» локальный покупатель… В случае массовой продажи ОФЗ более естественным, как мы полагаем, могло бы стать проведение интервенций регулятором на рынке госдолга», — пишут авторы обзора.

При этом аналитики допускают, что к «спасению» рынка ОФЗ могут подключиться и российские госбанки, но для них это будет чревато ростом долговой нагрузки перед ЦБ и Минфином и увеличением процентного риска при сохранении отрицательного carry.

Чем грозят санкции

На прошлой неделе, 16 ноября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит серьезных негативных последствий для финансовых рынков в случае расширения санкций США на суверенный долг России, говорится в отчете. Она подчеркнула, что разрушительный эффект от введения запрета может быть нивелирован высоким спросом на ОФЗ со стороны банковского сектора, который заинтересован в высоколиквидных активах.

«Доходность (ОФЗ) может подскочить кратковременно, но, скорее всего, потом повышение общее будет не очень большое, может быть, 30-40 б.п.», — оценила Набиуллина.

Финансовые аналитики куда менее оптимистичны. «При продаже иностранцами ОФЗ есть угроза девальвации рубля минимум на 10%, но если ЦБ будет скупать бумаги и по этой причине, то надо понимать, что таким образом он поддержит иностранцев, предоставив больший отток капитала», — комментирует главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, в свою очередь, считает, что расширение санкций на рынок ОФЗ способно обвалить курс рубля к доллару до отметки 64-65 рублей — это примерно на 7,7% ниже текущих уровней.

Наиболее мрачный прогноз озвучила руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольга Стерина. По ее словам, даже если санкции будут распространяться только на новые выпуски ОФЗ — это приведет к сокращению позиций иностранцев в суверенном долге на 10%, что эквивалентно оттоку капитала в 200 млрд рублей. Это довольно серьезная сумма для рынка рублевого долга.

В результате рубль ослабнет на 15% (до отметки 68,3 рубля за доллар), что может заставить ЦБ повысить ключевую ставку, прогнозирует Стерина.

«По нашим оценкам, в пик продаж доходности ОФЗ могут вырасти на 200 б.п. до 9,5-9,7% годовых», — подчеркивает эксперт.

В обзоре Райффайзенбанка, впрочем, отмечается, что среди нерезидентов, которым запретят вкладываться в ОФЗ, могут присутствовать россияне, покупающие бумаги через офшорные юрисдикции. Эта категория инвесторов в случае санкций, скорее всего, не станет продавать гособлигации. Кроме того, приток иностранного капитала в российский госдолг продолжает усиливаться — за 9 месяцев 2017 года он составил $12,6 млрд против $8,2 млрд за аналогичный период прошлого года.

«На этом фоне влияние введения санкций на кривую доходностей будет не столь существенным: если исходить из сравнения рынка ОФЗ до его либерализации и после (в период 2012-2013 годов), то конечный эффект в предположении отсутствия интервенций ЦБ РФ может составить +2 п.п. от уровней в отсутствие санкций», — подытоживают авторы обзора.

Варианты спасения

Помимо возможных покупок со стороны ЦБ, опрошенные финансисты называют несколько стратегий, к которым могут прибегнуть финансово-экономические ведомства, чтобы нивелировать негативные последствия от санкций против российского суверенного долга.

Во-первых, ЦБ и Минфин могут сделать ставку на размещение гособлигаций, номинированных в юанях, чтобы привлечь средства китайских инвесторов, указывает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Изначально Минфин собирался разместить ОФЗ в юанях объемом до $1 млрд еще в 2016 году, однако позже эти планы были пересены на 2017 год.

В октябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что в текущем году можно не ждать выпуска юаневых бондов, но 10 ноября его заместитель Сергей Сторчак сообщил о запланированных встречах Минфина с китайскими инвесторами по поводу будущих размещений гособлигаций, номинированных в юане, на Московской бирже.

При этом на недавней встрече с журналистами Сторчак подверкивал, что Минфин активизировал свою деятельность на китайском направлении в связи с возможным расширением санкций США, которые могут отпугнуть иностранных инвесторов от вложений в российские бумаги.

Во-вторых, в случае исхода иностранных инвесторов из ОФЗ государство будет активнее привлекать финансирование на внутреннем рынке, отмечает Сергей Суверов из УК «БК-Сбережения». Так, Минфин уже заявлял о планах привлечь на внутреннем рынке в 2018 году 1,4 трлн рублей, а в 2019 и 2020 годах —1,5 и 1,8 трлн рублей соответственно.

Как сообщал ранее Reuters, сейчас Минфин рассматривает возможность смягчения условий по так называем народным облигациям (ОФЗ-н), чтобы расширить круг инвесторов в них. Среди предложенных мер — разрешение на вторичное обращение ОФЗ-н и отмена «потолка» владения этими облигациями, который сейчас составляет 15 млн рублей.

В этом году Минфин уже разместил три выпуска народных облигаций объемом по 15 млрд рублей. Заявленная доходность этих бумаг достигает 8,5% годовых (ключевая ставка ЦБ сейчас — 8,25% годовых). Продажей ОФЗ-н занимаются только Сбербанк и ВТБ24. Дальнейшее снижение ставок по депозитам может способствовать притоку средств россиян в облигации, считает Суверов.

В-третьих, государство будет активнее размещать суверенные еврооблигации за рубежом, прогнозирует начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин. «У нас отличная практика размещения суверенных евробондов уже после вступления в силу финансовых ограничений», — подчеркивает он.

В 2016 году Россия впервые за три года заняла средства на зарубежном долговом рынке, дважды разместив бумаги при помощи единственного организатора — «ВТБ Капитала» — на $1,75 млрд и $1,25 млрд (оба выпуска с погашением в 2026 году).

Согласно законопроекту о бюджете России на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, Минфин намерен ежегодно привлекать через выпуск суверенных евробондов по $7 млрд. В этот период ведомство также может обменять старые выпуски еврооблигаций на сумму до $4 млрд для снижения объема внешнего долга. В 2017 году в планах у Минфина — привлечь через выпуск евробондов те же $7 млрд ($3 млрд за счет размещения новых облигаций и $4 млрд за счет обмена ранее выпущенных).