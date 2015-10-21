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Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам
21 Октября 2015, 16:00 | В России
Сбербанк 16 октября снизил ставки по валютным вкладам. Снижение составляет от 0,15 процентного пункта (п.п.) до 0,80 п.п. в долларах и от 0,05 п.п. до 0,90 п.п. в евро, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Снижение ставок связано с рыночным трендом на снижение процентных ставок по валютным вкладам, наблюдаемым с начала 2015 года, отметили в пресс-службе банка.
Максимальное снижение касается вкладов на крупные суммы от $100 млн и 100 млн евро и сроки от 6 мес. до 1 года.
Новые ставки находятся в диапазоне от 0,1% до 3,0% в долларах и от 0,1% до 2,1% в евро.
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Теги: сбербанк
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