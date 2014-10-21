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Россия и КНДР перешли на рубль в расчетах между странами

21 Октября 2014, 13:31 | В России

Россия и КНДР начали осуществлять рублевые расчеты в рамках реализации соглашений, достигнутых на шестом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР под руководством министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

Страны договорились "перейти на рубль" в начале месяца. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, чтобы объемы взаимной торговли к 2020 году достигли 1 миллиарда долларов, надо изменить систему взаимных расчетов и перейти на платежи в российских рублях.

"Россия и КНДР начали осуществлять рублевые расчеты в рамках реализации соглашений, достигнутых на шестом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР под руководством министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки", — говорится в сообщении.

В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об урегулировании задолженности КНДР перед РФ по кредитам, предоставленным в период СССР. Межправсоглашение было подписано 17 сентября 2012 года в Москве. Общая сумма финансовых обязательств КНДР перед РФ по состоянию на 17 сентября 2012 года составила эквивалент 10,94 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что по соглашению, 90% от суммы долга КНДР не выплачивает, оставшиеся 10% (1,09 миллиарда долларов) должны быть погашены корейской стороной в долларах США течение 20 лет 40 равными полугодовыми долями путем зачисления на беспроцентный счет Внешэкономбанка в Банке внешней торговли КНДР.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: рубль  КНДР  расчеты  Россия 



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