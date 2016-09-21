Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стоимость рубля оценили на год вперед
По оценке старшего экономиста Citi в России, на Украине и в Казахстане Ивана Чакарова, в течение ближайших полугода-года российская валюта будет торговаться на уровне около 61 рубля за доллар, сообщает деловая газета «Золотой Рог». При этом эксперт отметил, что с точки зрения цен на нефть рубль должен быть слабее и котироваться чуть ниже 70 рублей за доллар.
Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg ослабления рубля вряд ли следует ожидать, так как его поддержит решение Центрального банка сохранить ключевую ставку неизменной до конца года, сказал Чакаров. Это, по его мнению, сделает валюту привлекательной для сделок carry trade, при которых инвесторы занимают по низким ставкам и вкладывают средства в высокодоходные активы. Инвестиции в рубль продемонстрировали в этом году доходность в 22%, что стало вторым по величине показателем на развивающихся рынках после Бразилии.
На 13:45 мск рубль ослаб до 64,975 рубля за доллар, указывает РБК. Bloomberg отмечает, что 60-дневная корреляция между нефтью и рублем снизилась до 0,56, тогда как показатель 1 означает, что изменение цен на оба товара происходит синхронно в одном направлении и на одинаковую величину.
В сентябре российская валюта укрепилась на 1%, тогда как нефть подешевела на 2,5%. В результате, пишет Bloomberg, правительство получает меньшую сумму в рублях от каждого барреля, проданного за доллары, и средняя стоимость нефти марки Brent в рублях в этом году оказалась на 8% ниже цены, заложенной в бюджет.
Во вторник цена Brent в рублях достигла минимума с 10 августа, снизившись на 0,5% до 2 955,9 рубля за баррель, сообщает Bloomberg.
Новости тематики
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Рубль устоит после выборов
- Налоги начнут повышать после выборов
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Рубль карабкается вверх
- Центробанк России обвалит ключевую ставку до 6%
- Рублю помогает нефть и США
- Отбор символов для новых банкнот Банка России продолжается
- Рост доллара не заставит себя долго ждать
- Рублю пока ничего хорошего не светит
Новости раздела
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Международные резервы России вышли на уровень $400 миллиардов
- Банк России лишил лицензий три банка из первой сотни
- В России продолжается обсуждение решения ЦБ о снижении ключевой ставки
- Центробанк понизил ключевую ставку до 10% годовых
- ЦБ назначил временную администрацию в очередном банке из ТОП-100
- Банки России в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск пластиковых карт на 6,5%
- Рубль устоит после выборов
- Банк из ТОП-100 прекратил обслуживание клиентов
- Налоги начнут повышать после выборов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
- Итог выборов уже известен
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
- В России хотят упразднить ФСБ
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- В России изменится возраст получения водительских прав
- Банк России лишил лицензий три банка из первой сотни
- Остров зоной не испортишь