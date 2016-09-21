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Стоимость рубля оценили на год вперед

21 Сентября 2016, 18:22 | В России

По оценке старшего экономиста Citi в России, на Украине и в Казахстане Ивана Чакарова, в течение ближайших полугода-года российская валюта будет торговаться на уровне около 61 рубля за доллар, сообщает деловая газета «Золотой Рог». При этом эксперт отметил, что с точки зрения цен на нефть рубль должен быть слабее и котироваться чуть ниже 70 рублей за доллар.

Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg ослабления рубля вряд ли следует ожидать, так как его поддержит решение Центрального банка сохранить ключевую ставку неизменной до конца года, сказал Чакаров. Это, по его мнению, сделает валюту привлекательной для сделок carry trade, при которых инвесторы занимают по низким ставкам и вкладывают средства в высокодоходные активы. Инвестиции в рубль продемонстрировали в этом году доходность в 22%, что стало вторым по величине показателем на развивающихся рынках после Бразилии.

На 13:45 мск рубль ослаб до 64,975 рубля за доллар, указывает РБК. Bloomberg отмечает, что 60-дневная корреляция между нефтью и рублем снизилась до 0,56, тогда как показатель 1 означает, что изменение цен на оба товара происходит синхронно в одном направлении и на одинаковую величину.

В сентябре российская валюта укрепилась на 1%, тогда как нефть подешевела на 2,5%. В результате, пишет Bloomberg, правительство получает меньшую сумму в рублях от каждого барреля, проданного за доллары, и средняя стоимость нефти марки Brent в рублях в этом году оказалась на 8% ниже цены, заложенной в бюджет.

Во вторник цена Brent в рублях достигла минимума с 10 августа, снизившись на 0,5% до 2 955,9 рубля за баррель, сообщает Bloomberg.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: финансы  citi  баррель  евро  доллар  банк  брент  московская биржа  рубль 






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