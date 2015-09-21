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Бюджет РФ хотят пополнить за счет будущих пенсионеров
Решение о возможной заморозке пенсионных накоплений до конца 2016 года может быть принято на следующей неделе. Об этом заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Интерфакс.
Министр отметил, что в правительстве существуют разные точки зрения на то, следует ли замораживать пенсионные накопления. «Социальный блок имеет одну позицию, экономический — другую. Но руководство страны рассудит нас», — заявил он.
Силуанов допустил, что в 2016 году средства пенсионных накоплений могут быть использованы в качестве источника вложений в бумаги, которые будет выпускать правительство. «Те 345–350 млрд руб., которые мы ожидаем получить от пенсионных накоплений в следующем году, будут хорошим подспорьем, в том числе для финансирования дефицита бюджета», — сказал министр.
По его словам, такие вложения имеют хорошую доходность. «В нынешней инфляции это плюс 1,5–2%», — отметил глава Минфина.
«Есть все основания для того, чтобы пенсионные накопления работали в следующем году», — заявил Силуанов, предположив, что это позволит не перекладывать часть нагрузки пенсионной системы на государство и принесет доход пенсионерам.
16 сентября Силуанов также заявил, что решение по возможности заморозки накопительной части пенсии будет принято на следующей неделе. «Отдельные эксперты предлагают задействовать накопительную [часть пенсии]. Это [заморозка] приведет к двойному удару, если мы их потратим: будут увеличены расходы на обязательства и, соответственно, дефицит бюджета, эти деньги мы «проедим» на текущие расходы и потратим средства Резервного фонда», — отметил тогда министр.
В связи с этим Минфин «категорически против такого подхода к использованию средств пенсионных накоплений», заявил Силуанов. Ранее он уже заявлял, что оснований для продления заморозки пенсионных накоплений в 2016 году нет. Он отмечал, что бюджет «составлен с учетом решения о разморозке».
4 сентября вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство продолжает обсуждать судьбу накопительной пенсии и вопрос индексации. По ее словам, окончательное решение будет принято к моменту завершения работы над бюджетом.
Ранее Голодец сообщила, что правительство обсуждает вопрос заморозки пенсионных накоплений в 2016 году, чтобы использовать эти средства на индексацию пенсий в новом году в соответствии с уровнем инфляции. По ее словам, для того чтобы провести индексацию, было бы достаточно 350 млрд руб. из накопительного компонента.
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Б. . . . ть да кто бы сомневался, у кого еще забирать . . .