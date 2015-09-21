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За рубеж скоро можно будет переводить сколько хочешь денег
Россиянам необходимо дать возможность осуществлять валютные переводы с банковских счетов в пользу любых граждан - резидентов РФ за границу (на их счета в зарубежных банках) без всяких ограничений, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Об этом говорится в материалах ассоциации «Национальный платежный совет» (НПС; в нее входят платежные системы Visa, MasterCard, PayPal, «Золотая корона», United Card Service, Cyberplat, банки, компания МТС и пр.), которые осенью 2015 года будут направлены в ЦБ. Сейчас законодательство разрешает россиянам переводить валюту в любом объеме за рубеж только в пользу супругов и близких родственников, по остальным получателям действует лимит - $5 тыс. в день.
- Закон о валютном контроле разрешает россиянам отправлять валюту в любом объеме за рубеж только в пользу их супругов или близких родственников, - говорит исполнительный директор НПС Мария Михайлова. - В этой части назрела необходимость либерализации валютного законодательства, поскольку снятие ограничений в этой сфере не несет повышенных рисков. Речь не идет о том, чтобы снять все запреты на валютные переводы между резидентами на территории РФ: валютные переводы на территории России в пользу любых лиц запрещены, физлица могут переводить средства друг другу только в рублях. Инициатива касается переводов россиян из РФ за рубеж друг другу. Сейчас гражданин РФ может отправить за рубеж валюту в любом количестве только близкому родственнику, но эта практика должна касаться и всех россиян, находящихся за рубежом.
Запрет на валютные операции между российскими резидентами на территории РФ установлен законом «О валютном регулировании и валютном контроле». Закон допускает ряд случаев, когда валютные переводы между резидентами РФ возможны: отправитель из России может перевести валюту за границу другому россиянину, если получателями являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные. Для таких переводов потребуется предъявить в финансовом учреждении подтверждающие родство документы, также в заявлении должна быть зафиксирована цель валютного перевода за рубеж.
Гражданам РФ, не имеющим близкого родства, трансграничные переводы тоже разрешены, но в ежедневном пределе $5 тыс. по курсу ЦБ на дату списания со счета отправителя (339,8 тыс. рублей по курсу на 15 сентября). Эта норма появилась в 2005 году и была призвана решить коллизию: россиянам и иностранцам разрешается ввозить в Россию валюту в любых объемах. Единственное требование - декларировать суммы свыше $10 тыс. Ограничения по 173-ФЗ не распространяются на переводы гражданам иностранной валюты из России и получение физлицами валюты, переведенной в нашу страну, если переводы связаны с предпринимательской или инвестиционной деятельностью, приобретением прав на недвижимость.
Управляющий директор компании «Инвесткафе» Иван Кабулаев отметил, что сейчас описанная часть валютного контроля в целом «рудиментарна» и снятие ограничений необходимо, в частности, для рынка жилой недвижимости - чтобы сторонам по сделке не приходилось терять при двойной конвертации рубля. Впрочем, профессор Института МИРБИС Владимир Уколов предостерегает, что смягчение валютного контроля в целом в РФ может привести к усилению оттока капитала - «что противоречит тенденциям, связанным с принятым, например, законом об амнистии капиталов». Уколов напоминает, что сегодня большинство россиян живут на скромные заработки, у 15% граждан доходы едва превышают прожиточный минимум (10 тыс. рублей), поэтому их проблема осуществления валютных переводов с банковских счетов в пользу любых граждан - резидентов РФ на их счета в зарубежных банках без всяких ограничений вообще не затронет и не заинтересует. По мнению директора департамента международного бизнеса и финансовых институтов Бинбанка Юрия Амвросиева, сейчас, напротив, нужно вводить более жесткое валютное регулирование для стабилизации курса национальной валюты и валютного рынка в целом.
В Минэкономразвития тоже считают, что перед принятием решения о реализации этой инициативы нужно предварительно оценить, насколько эти операции имеют признаки, свидетельствующие о возможном отмывании доходов, полученных преступным путем, - то есть в контексте принимаемых мер по противодействию утечке российского капитала за рубеж.
Официальные представители Минфина, Росфинмониторинга и ЦБ не ответили на запрос. По данным ЦБ, за первое полугодие 2015 года физлица-резиденты перечислили за рубеж $12,4 млрд - почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($22,9 млрд).
- Причина сокращения - двукратная девальвация рубля, - поясняет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. - Переводы физлиц-резидентов за рубеж вносят существенный вклад в чистый отток капитала, который за первое полугодие 2015 года составил $52,5 млрд. Наибольший объем средств россияне перечислили в Швейцарию - $2 млрд, на 2-м месте - Латвия ($1,7 млрд), тройку замыкает Великобритания - $872 млн. Латвия становится все более привлекательным перевалочным пунктом для оттока российского капитала. С 2008 по 2014 год переводы физлиц-резидентов из России в эту страну выросли почти в 10 раз, с $283,6 млн за 2008 год до $2,7 млрд за 2014 год, тогда как в Швейцарию - только в три раза. Впрочем, либерализация трансграничных денежных переводов будет способствовать вытеснению криминального транзита. Также либерализация благотворно отразится на доходах банков.
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