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Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
Банкам запретят зачислять пенсию на счет пенсионера, если у него не карта «Мир»
Всем известно, что в связи с введением национальной платежной системы сейчас происходит массовый переход всех получателей государственных выплат на новые платежные карты МИР. Этот процесс затронул огромное количество людей и, прежде всего, – пенсионеров, в связи с чем потребовалось внести соответствующие коррективы в правила выплаты пенсий.
В этом ключе 14 августа Министерство труда и социальной защиты опубликовало официальный текст изменений, которые вносятся в Типовую форму договоров между отделениями Пенсионного фонда РФ и организациями по доставке пенсий.
Разберемся, как они отразятся на пенсионерах.
Как известно, переход на карты МИР не происходит одномоментно. Во избежание паники был введен достаточно длительный период, чтобы население постепенно перешло на новые банковские карты.
Для пенсионеров этот период истекает 1 июля 2020 года, при этом уже с июля 2017 года тем, кто впервые оформляет пенсию, сразу выдаются карты нового образца (платежной системы МИР).
На прежние банковские карты (других платежных систем) пенсии будут зачисляться до истечения срока их действия, но не позднее 1 июля 2020 года.
Таким образом, если в течение переходного периода срок действия банковской карты истек, а карта системы МИР не получена, банк не имеет права зачислять пенсию на карточный счет пенсионера.
Что должен будет делать банк в таком случае? Согласно указанным изменениям в Типовом договоре, а также Указаниям Центробанка РФ банк обязан:
1) уведомить пенсионера о невозможности зачисления пенсии на его карточный счет ввиду отсутствия карты системы МИР и предложить ему явиться в отделение банка, чтобы получить сумму пенсии наличными деньгами через кассу либо подать заявление о переводе суммы пенсии на его счет, к которому не привязана карта (например, банковского вклада), либо оформить карту МИР.
Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней,
2) если в указанный срок пенсионер не явится за получением пенсии и не даст никаких распоряжений банку относительно перевода средств, на 11-й день банк должен вернуть пенсию обратно на счет Пенсионного фонда.
Для получения пенсии в таком случае придется обращаться уже в Пенсионный фонд.
При этом сохраняются те же правила приостановления и прекращения выплаты неполученной пенсии:
- если в течение шести месяцев подряд пенсионер не получает пенсию, ее выплата приостанавливается с 1-го числа следующего месяца.
Для возобновления выплаты пенсии потребуется подать соответствующее заявление – тогда все неполученные суммы пенсионеру будут выплачены,
- если со дня приостановления прошло полгода, а заявления о возобновлении так и не поступило, выплата пенсии прекращается.
В таком случае пенсию неполученную пенсию можно будет получить не больше, чем за последние три года, при условии, что право на нее все это время сохранялось.
Пенсионный фонд напоминает, что ограничения, связанные с переходом на национальную платежную систему, касаются исключительно тех, кто получает пенсию на банковскую карту.
Помимо этого, существуют и другие способы доставки пенсий:
- через Почту России или иные организации, которые по договору с ПФР занимаются доставкой пенсий (можно получать пенсию наличными на дому через систему доставки или непосредственно в кассе организации).
Разумеется, в таком случае пенсионер не зависит от типа платежной системы и продолжает получать пенсию по-прежнему.
Изменить способ доставки пенсии можно в любое время – достаточно лишь подать соответствующее заявление в ПФР.
Что касается банков, то получать пенсию можно через любой банк, с которым у Пенсионного фонда заключен договор о доставке – узнать точный перечень таких банков можно в своем отделении ПФР.
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