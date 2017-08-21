Рубль все крепнет

Прогноз на неделю: Позитивный фон на открытии. Brent выглядит устойчиво, торгуясь выше $52 за барр., на фоне сообщений, что число активных буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе сократилось на 5 до 7 63. В то же время США и Южная Корея начинают совместные военные учения (сегодня), при этом неизвестно, как отреагирует КНДР, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Рынки также будут следить за выходом макроданных из США, еврозоны, Германии и комментариями главы ФРС Йеллен и главы ЕЦБ Драги в отношении степени и сроков сворачивания программы количественного смягчения в рамках выступлений в Джексон-Хоуле (пятница).

Снижение в США, смешанная динамика в Азии. Американский рынок акций завершил пятничные торги на отрицательной территории (DJIA -0.35%, S&P -0.18%, NASDAQ -0.09%). Азиатские индексы сегодня утром демонстрируют разнонаправленное движение котировок (Hang Seng +0.50%, Shanghai +0.28%, Nikkei -0.39%). Фьючерсы на S&P снижаются (-0.11%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.7/барр., ниже открытия.

Обзор прошедшей недели: Волатильность из-за нефти, центробанков и геополитики. Вектор движения котировок на российском рынке акций определяли динамика Brent, геополитические факторы и ожидания решений центробанков, при этом определенное влияние также оказали признаки замедления восстановления российской экономики. Нефть и геополитика обеспечили смешанный фон, тогда как риторика центробанков (ФРС, ЕЦБ) в целом оказала небольшую поддержку.

- Волатильность нефтяных котировок на фоне смешанных сигналов. Запасы энергоресурсов в США продолжили сокращаться, а Минэнерго США опубликовало отчет, указывающий на возможную ребалансировку рынка. В то же время мы отмечаем такие негативные факторы, как рост добычи сланцевой нефти в США, все еще высокие объемы предложения в мире, замедление роста нефтепереработки в Китае и укрепление доллара США.

- Геополитика – также смешанные факторы. В числе позитивных моментов можно отметить снижение накала риторики со стороны США и Северной Кореи. Однако поведение Трампа привело к его изоляции со стороны конгресса, что снижает шансы американского президента на получении достаточной поддержки для реализации экономической программы.

- Центробанки сигнализируют о сохранении QE. Небольшую поддержку оказал протокол заседания Комитета по операциями на открытом рынке ФРС за июль – тональность документа оказалась умеренно мягкой, что оставляет надежду на сохранение мер количественного смягчения на более длительный срок. В то же время ЕЦБ выразил озабоченность по поводу чрезмерного укрепления евро, что предполагает сохранение мягкой политики регулятора.

По итогам недели: Цены на нефть Brent выросли (+1.6% до $52.9 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 58.95, РТС (+0.5%), ММВБ (-0.7%).