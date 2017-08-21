Россияне потянулись в обменники

Отмечены также очереди к банкоматам – причина просто удивительна

В популярных пунктах обмена валюты пока Санкт-Петербурга и Москвы очереди до 15 и более человек. Небольшие очереди наблюдаются и у банкоматов в популярных местах городов. В прошлый раз подобный ажиотаж наблюдался 3 августа. При этом речь идет не об обесценивании российской валюты, а как раз о реакции на слухи о предстоящем резком падении курса как раз американской валюты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Дело в том, что Центробанк РФ понизил с 18 августа официальный курс доллара США на 40 копеек до 59,249 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 34 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 69,6531 рубля. А накануне регулятор опустил официальный курс доллара почти на 27,5 копейки, евро - почти на 38 копеек.