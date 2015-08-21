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Депутаты предложили разорить российский бизнес

21 Августа 2015, 16:06 | В России

Правительство РФ не поддержало законопроект, который обязывает всех работодателей индексировать зарплату не реже одного раза в год, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известий». Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ были внесены в Госдуму законодательным собранием Республики Карелия, чтобы повысить уровень жизни населения в условиях экономического кризиса. Однако правительство не видит источников финансирования этой инициативы, поскольку только на обеспечение индексации в социальной сфере и науке потребуется ежегодно более 40 млрд рублей.

Сейчас, согласно законодательству, индексацию зарплат должны проводить бюджетные организации, а коммерческие компании решают вопрос повышения оплаты самостоятельно. Депутаты заксобрания Республики Карелия еще в феврале разработали поправки в ст. 134 ТК РФ, обязывающие всех работодателей индексировать зарплату сотрудникам не реже одного раза в год. В Госдуму законопроект был внесен в начале августа. Депутаты объяснили актуальность законопроекта экономическим кризисом, ухудшением уровня жизни населения и ростом цен.

Предполагалось, что минимальный размер повышения зарплаты будут определять региональные власти в зависимости от уровня жизни, прожиточного минимума и роста цен на товары. Но минимальный размер индексации не может быть ниже минимального размера индекса потребительских цен. При этом правительство в отзыве отметило, что «в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие «минимальный размер индекса потребительских цен» и, соответственно, порядок его определения».

Авторы законопроекта не смогли предоставить финансово-экономическое обоснование, заключив, что «произвести расчеты в целом по Российской Федерации не представляется возможным». В отзыве правительства поясняется, что это нарушение ст. 83 Бюджетного кодекса, по которой нормативно-правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

Правительство отмечает, что только на обеспечение индексации в социальной сфере потребуется ежегодно более 40 млрд рублей.

«По данным Росстата за январь–декабрь 2014 года о фонде заработной платы государственных и муниципальных учреждений и прогнозном индексе потребительских цен на 2015 год, равном 12,2%, только на обеспечение индексации в отраслях социальной сферы и науки в расчете на один месяц потребуются ежегодно дополнительные финансовые средства в размере 40,9 млрд рублей, в том числе ассигнования из бюджетов всех уровней в объеме 27,8 млрд рублей», - говорится в заключении правительства.

Кроме того, законопроектом исключено установление минимального размера индексации в отношении работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. «В связи с этим не ясно, каким образом будет осуществляться обязательная ежегодная индексация заработной платы этих сотрудников».

Правительство напомнило о существующем порядке повышения зарплат - «работодатели (кроме государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений) производят индексацию заработной платы в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, а также вправе выбирать самостоятельно порядок, размер, сроки индексации заработной платы с учетом мнения представительного органа работников».

В Госдуме законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию. Заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев отметил, что КПРФ поддержит законопроект.

- Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно, - сказал он.

По мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, обязательная индексация приведет к массовому разорению компаний и увеличению в стране безработицы.

- В России сложная экономическая ситуация, и в условиях падения прибыли у компаний заставлять их увеличивать издержки нерационально. Это усилит проблемные аспекты экономики. Нужно, наоборот, предпринимать меры, чтобы затраты предприятий снижались, - говорит он. - Государство гарантирует работникам минимальный размер оплаты труда, но распространять сферу применения госрегулирования на индексацию правительство не станет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: кризис  индексация  госдума  правительство 



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Комментарии

  • Алекс18:40, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

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  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Алекс18:41, 21.08.2015#

    (Индексировать зарплаты - это нормальный подход, и обязать коммерческие компании производить ежегодное повышение можно)ИНДЕКСИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА !!!что первично?курица или яйцо -вот в чем вопрос !!!

  • Псевдоним16:07, 24.08.2015#

    За индексацией надо идти к господину Путину. Он сумел "организовать" семейный бизнес стоимостью в 130 млрд. евро. Так что этих денег хватит на 10 лет безбедной индексации на всю страну.

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