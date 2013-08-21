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Минфин поддержал экономистов, которые предлагают женщинам выбрать "мужскую" пенсию

21 Августа 2013, 14:17 | В России
Эксперты предлагают выплачивать женщине полный базовый размер пенсии только в том случае, если она выходит на пенсию по достижении 60 лет.
 
Эксперты, подготовившие для Минфина предложения по повышению эффективности бюджетных расходов, предлагают выплачивать женщине полный базовый размер пенсии только в том случае, если она выходит на пенсию по достижении 60 лет, говорится в разработанном экспертами документе.

В Минфине подтвердили, что документ получен и направлен на рассмотрение в правительство РФ.

"Мы предложили на полгода в год в течение десяти лет повышать пенсионный возраст для получения полного фиксированного базового размера пенсии", — сообщила агентству "Прайм" один из авторов доклада эксперт Высшей школы экономики (ВШЭ) Акиндинова Наталья, пояснив, что начать предлагается с 2019 года.
 
Эксперт подчеркнула, что речь будет идти о добровольном выборе для женщин. "Например, в 2020 году перед женщиной будет дилемма: отложить выход на пенсию на один год и получать полный размер пенсии, либо выйти в 55 лет и получать страховую часть пенсии в полном размере, но урезанную базовую часть", — сказала она. Таким образом, в 2029 году пенсионный возраст женщины, необходимый для получения полноценной пенсии, сравняется с мужским.

Трудовая пенсия по старости состоит из двух самостоятельных частей: фиксированной, или базовой, которая ежегодно индексируется, и страховой, которая зависит от стажа и уровня зарплаты.

В случае, если женщина выберет вариант с более поздним выходом на пенсию, она окажется даже в более выгодном положении, чем мужчины, для которых пенсионный возраст сейчас составляет 60 лет, заметила Акиндинова. "Существуют нормы, которые поощряют прирост пенсии, если она оформлена в максимально возможном возрасте. За то время, на которое будет отложен выход, с повышенным коэффициентом будет индексироваться ее страховая часть", — пояснила эксперт.

Никаких предложений о повышении пенсионного возраста для мужчин в докладе не содержится, сообщила Акиндинова.

Тем не менее эксперты признают, что предложенная мера вынужденная и направлена не на заботу о пенсионерах, а в первую очередь на решение бюджетных проблем. "Перед нами Минфином была поставлена четкая задача поиска решений повышения эффективности бюджетных расходов в условиях жестких бюджетных ограничений", — сказала Акиндинова, отметив, что пенсионные расходы являются существенными в структуре бюджета. Трансферт на погашение дефицита Пенсионного фонда из федерального бюджета РФ составляет около 1 триллиона рублей ежегодно.

"Мировая практика не знает других путей решения пенсионной проблемы. Можно повышать тарифы и взносы, но они у нас и так уже на пределе; сокращать размер пенсии — у нас это можно делать только очень осторожно и на небольшую величину; можно вводить меры, которые позволяют как-то ограничивать численность пенсионеров", — сказала она.

Увеличение пенсионного возраста для женщин — не единственный способ ограничить прирост граждан, претендующих на получение пенсии. В докладе, подготовленном экспертами ВШЭ, также содержатся предложения о повышении требований к досрочному выходу на пенсию — в частности, о повышении нормативного стажа, который дает право на досрочную пенсию, и об увеличении дополнительных взносов по ним.

По словам Акиндиновой, Минфин в целом одобрил предложения экспертов. Однако она признала, что провести их через правительство будет непросто в условиях существующего "политического запрета" на повышение пенсионного возраста. Еще в мае президент РФ Владимир Путин заявил, что считает такой шаг нецелесообразным. Он поручил правительству проработать другие варианты.

В стратегии развития пенсионной системы РФ, которая была одобрена правительством еще в декабре прошлого года, о повышении пенсионного возраста речи также не идет. Однако пенсионная формула, которая должна заработать в 2014 году, предполагает норматив повышения трудового стажа, который дает пенсионные права, что по сути приведет к более позднему выходу граждан на пенсию.

Сейчас минимальный стаж для получения пенсии составляет 5 лет. Согласно плану пенсионной реформы РФ, начиная с 2015 года он будет ежегодно повышаться на один год — до 15 лет, пишет РИА "Новости".
Автор: РИА "Новости"
Теги: пенсия  минфин 



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Комментарии

  • Псевдоним15:33, 21.08.2013#

    да зачем так изгаляться придумывать разные схемы , просто убивайте , отстреливайте при получении пенсии . . . .

  • Псевдоним15:46, 21.08.2013#

    в первую очередь пенсию надо урезать у депутатов и чиновников среднего и высшего звена на 50% и в бюджете появится профицит.

  • Псевдоним16:07, 21.08.2013#

    ТОЧНО!!!!!!!!+100000000000000000000000!

  • Справедливый15:53, 21.08.2013#

    Зачем вообще пытаются завуалировано повысить пенсионный возраст или сократить пенсию? Сделает ли Путин что-то хорошее или плохое, людское мнение о нём не изменится. Уж сказали бы открыто и честно "подыхайте быстрее". По крайней мере это было бы честно.

  • Псевдоним15:56, 21.08.2013#

    Да-а-а, прижало едриловское правительство, что уже не знают, что делать с теми, кому скоро выходить на пенсию. А ведь как раз эти люди составляют основной костяк общества. Взяв власть преступным путем 20 лет назад, дерьмократы вконец уничтожили страну

  • Псевдоним16:06, 21.08.2013#

    А мужикам тогда не водку жрать - а детей рожать, в семье - стирать, готовить и детей воспитывать, а потом еще и с внуками нянькаться. . . . . . . . . . А мы, ЖЕНЩИНЫ, будем на диване лежать и водку жрать. . . . . . . . .

  • Псевдоним14:31, 22.08.2013#

    С таким подходом, можно прийти к тому что и детей заставить работать, а то чего это они прохлаждаются пол дня после школы, пусть вкалывают на благо государства и отчисляют налоги в казну до 60 лет. Значит как подумать как улучшить жизнь людей, обеспечить их хорошим медицинским обслуживанием, и пр. на это светлые головы не работают, а на то как поставить раком и заставить вкалывать до смерти так тут с соображаловкаой все впорядке!В таком случае я не собираюсь отчислять свою пенсию в государственный фонд, лучше я буду копить на достойную старость за границей, а еще лучше свалю с этой страны туда где к людям отношение как к людям, а не как к быдлу.

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