Минфин поддержал экономистов, которые предлагают женщинам выбрать "мужскую" пенсию

Эксперты предлагают выплачивать женщине полный базовый размер пенсии только в том случае, если она выходит на пенсию по достижении 60 лет.

Эксперты, подготовившие для Минфина предложения по повышению эффективности бюджетных расходов, предлагают выплачивать женщине полный базовый размер пенсии только в том случае, если она выходит на пенсию по достижении 60 лет, говорится в разработанном экспертами документе.



В Минфине подтвердили, что документ получен и направлен на рассмотрение в правительство РФ.



"Мы предложили на полгода в год в течение десяти лет повышать пенсионный возраст для получения полного фиксированного базового размера пенсии", — сообщила агентству "Прайм" один из авторов доклада эксперт Высшей школы экономики (ВШЭ) Акиндинова Наталья, пояснив, что начать предлагается с 2019 года.