Доллару прописали взлет до 70 рублей

Минэкономики России выдало очередной прогноз социально-экономического развития на ближайшие три года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Незадолго до этого глава министерства Максим Орешкин взбудоражил всех сообщением о грядущем падении рубля. Более того, он вполне недвусмысленно посоветовал населению покупать валюту на текущих уровнях. Проще говоря - хватай доллар, пока не подорожал!

Такого рода советы дорогого стоят. Еще странно, что не возникла паника в точках обмена валют, как это бывало раньше в подобных случаях. Но сейчас, видимо, люди уже попривыкли к валу экономических прогнозов от чиновников всех уровней. Ведь предсказания эти на практике оказываются еще менее точными, чем прогнозы погоды.

Тем не менее стране предложен «базовый» сценарий: спад на рынке нефти и девальвация рубля на 25%. Курс доллара должен подняться выше 60 рублей уже в этом году. А на 2018 год в планах заложена дальнейшая девальвация рубля до уровней, близких к 70 за доллар.

Ряд экономистов считает, что с такими прогнозами «глава МЭР очень сильно рискует своей репутацией». Ну а доктор экономических наук, научный руководитель Института национальной стратегии Никита Кричевский так прокомментировал «Миру Новостей» вопрос стоимости валюты в будущем.

- Цены, в том числе на валюту, я никогда не прогнозирую. Один известный экономист, нобелевский лауреат говорил своим ученикам: прогнозируйте все, только не цены. Тем, кто волнуется и спрашивает сегодня: а какой будет курс доллара к концу 2017 года, я хочу задать встречный вопрос: а какой будет цена на нефть в конце года? А какой будет бюджет и его дефицит? А что изменится во внешней политике в конце года и какие будут действовать санкции? На эти вопросы, от которых зависит цена валюты, вряд ли кто из разумных людей сегодня готов точно ответить. Вот так же и я не готов сказать о курсе рубля на будущее.