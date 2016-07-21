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Нефть отыгрывает потери - баррель выше $47
Сегодня: Возможно облегчение на фоне восстановления Brent. Цены на нефть Brent растут вследствие нового сокращения запасов в США. Мы также отмечаем возобновление риторики, что ФРС может повысить ставку скорее раньше, чем позже, а именно уже в сентябре, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В результате доллар США укрепился. В свою очередь ослабление курса EUR/$ позитивно для еврозоны, поскольку даст ЕЦБ больше возможностей для удержания стабильных ставок – дополнительные стимулы не ожидаются. Ситуация в Турции остается главным фактором неопределенности – объявление президентом Эрдоганом чрезвычайного положения повышает опасения в отношении стабильности в стране.
Рост в США и Азии. Американский рынок акций завершил вчерашний день ростом (DJIA +0.19%, S&P 500 +0.43%, NASDAQ +1.06%). Азиатские индексы сегодня утром также повышаются (Hang Seng +0.71%, Shanghai +0.69%, Nikkei +0.50). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.01%). Фьючерсы на нефть торгуются на уровне $47.38 за барр.
Вчера: Отсутствие тренда на фоне снижения нефтяных цен. Рынки снижались в отсутствие четких драйверов, а также на фоне слабой динамики нефтяных котировок.
По итогам дня: Цены на нефть Brent выросли (+1.09% до $47.2 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 63.83, РТС (-0.64%), ММВБ (-0.04%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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