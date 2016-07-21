Центробанк отозвал лицензию у двух банков

Банк России с 21 июля лишил лицензий сразу два коммерческих банка ­– «Стратегия» и «АББ», сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение регулятора.

Банк «Стратегия» не исполнял федеральные законы о банковской деятельности, а также допустил снижение собственного капитала ниже нормативов. ЦБ неоднократно выносил банку предупреждения.

Банк «АББ» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных резервов. Кроме того, внутренние банковские правила не соответствовали нормативам Банка России в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. В банке назначена временная администрация.

С начала июля права на осуществление банковской деятельности лишились уже шесть кредитных организаций. Ранее ЦБ отозвал лицензии у Арксбанка, ПЧРБ банка, Евроситибанка и рязанского Ринвестбанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.