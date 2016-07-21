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Центробанк отозвал лицензию у двух банков
Банк России с 21 июля лишил лицензий сразу два коммерческих банка – «Стратегия» и «АББ», сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение регулятора.
Банк «Стратегия» не исполнял федеральные законы о банковской деятельности, а также допустил снижение собственного капитала ниже нормативов. ЦБ неоднократно выносил банку предупреждения.
Банк «АББ» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных резервов. Кроме того, внутренние банковские правила не соответствовали нормативам Банка России в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. В банке назначена временная администрация.
С начала июля права на осуществление банковской деятельности лишились уже шесть кредитных организаций. Ранее ЦБ отозвал лицензии у Арксбанка, ПЧРБ банка, Евроситибанка и рязанского Ринвестбанка.
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