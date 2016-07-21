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К концу года россиян ожидает удар в виде нового налога

21 Июля 2016, 10:39 | В России

К концу года граждан РФ ожидает неприятный сюрприз - они получат извещения об уплате налога на недвижимость, предупреждает деловая газета «Золотой Рог».

Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц рассчитывается по новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ. Органы власти 28 субъектов Российской Федерации приняли решение о применении с 1 января 2015 года кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы, пишут «Известия».

Введение его будет поэтапным — по 20% в год, а к 2020 году все будут платить уже полный налог на недвижимость, рассчитанный по кадастровой оценке, приближенной к рыночной стоимости, а не по оценке БТИ, как было раньше. По оценкам экспертов, многие будут просто не в состоянии это сделать.

Эксперты прогнозируют миграцию жителей из центра на окраины, выброс на рынок инвестиционных квартир и возросшую нагрузку на суды.

Как говорит доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС, член Экспертного совета правительства РФ Любовь Храпылина, нас ждут «массовые человеческие трагедии».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: налоговый кодекс  налог  УФНС  недвижимость 






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Комментарии

  • псевдо11:04, 21.07.2016#

    уроды

  • Кит11:32, 21.07.2016#

    Когда они нажрутся. . . . и ЛОПНУТ-((((

  • Псевдоним21:58, 21.07.2016#

    кремль обложить колючей проволкой и не выпускать этих крыс пока сами не сдохнут

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