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К концу года россиян ожидает удар в виде нового налога
К концу года граждан РФ ожидает неприятный сюрприз - они получат извещения об уплате налога на недвижимость, предупреждает деловая газета «Золотой Рог».
Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц рассчитывается по новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ. Органы власти 28 субъектов Российской Федерации приняли решение о применении с 1 января 2015 года кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы, пишут «Известия».
Введение его будет поэтапным — по 20% в год, а к 2020 году все будут платить уже полный налог на недвижимость, рассчитанный по кадастровой оценке, приближенной к рыночной стоимости, а не по оценке БТИ, как было раньше. По оценкам экспертов, многие будут просто не в состоянии это сделать.
Эксперты прогнозируют миграцию жителей из центра на окраины, выброс на рынок инвестиционных квартир и возросшую нагрузку на суды.
Как говорит доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС, член Экспертного совета правительства РФ Любовь Храпылина, нас ждут «массовые человеческие трагедии».
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