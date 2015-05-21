Банк Интеза изменил организационно-правовую форму

Банк Интеза сообщает об изменении организационно-правовой формы с ЗАО на АО. С 14 мая 2015 года организационно-правовая форма Банка Интеза - акционерное общество «Банк Интеза», сокращенно - АО «Банк Интеза».

Изменение организационно-правовой формы не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и контрагентам. Внесение изменений в ранее заключенные с Банком договоры в связи с изменением организационно-правовой формы не требуется.

При оформлении платежных документов следует указывать новое наименование Банка Интеза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.