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Банк Интеза изменил организационно-правовую форму
21 Мая 2015, 12:46 | В России
Банк Интеза сообщает об изменении организационно-правовой формы с ЗАО на АО. С 14 мая 2015 года организационно-правовая форма Банка Интеза - акционерное общество «Банк Интеза», сокращенно - АО «Банк Интеза».
Изменение организационно-правовой формы не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и контрагентам. Внесение изменений в ранее заключенные с Банком договоры в связи с изменением организационно-правовой формы не требуется.
При оформлении платежных документов следует указывать новое наименование Банка Интеза.
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Теги: АО правовая форма Банк Интеза
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