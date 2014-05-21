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Visa уже в июле может прекратить работу в России
Только в Приморье количество клиентов этой платежной системы идет на сотни тысяч
Visa может отказаться от работы в России в случае, если платежные системы будут вынуждены вносить обеспечительные взносы на сотни миллионов долларов, говорится в заявлении гендиректора Visa Чарли ШАРФА, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Напомним, во вторник утром премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что российские власти готовят различные ответные меры на возможные экономические санкции западных стран особо подчеркнув, что при любом раскладе отечественная экономика выстоит и соцобязательства в ней будут выполнены. Медведев считает грубейшим нарушением блокировку со стороны международных платежных систем Visa и MasterCard операций клиентов банков, попавших под санкции Запада.
«Давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Я обычный держатель российской платежной карты, которая выпущена, эмитирована иностранной платежной системой... Хочу обратить внимание, что я не состою в отношениях с иностранным государством, я состою в отношениях со своим банком, который эту карточку использует, мне и в голову не приходит, что судьба моих платежей по этой карте зависит от позиции иностранного государства», – заметил Медведев.
По его мнению, то, что было сделано Visa и MasterCard, с точки зрения российского и международного права является прямым нарушением договора с пользователями – не с банком, а с конкретным человеком, который доверился этим платежным системам. «Я считаю, если бы я был адвокатом (я, к сожалению, сейчас не адвокат), я бы с удовольствием потратил часть своего времени и сил, для того чтобы засудить, как принято говорить, эти платежные системы. Я считаю, что это на самом деле грубейшее нарушение действующих контрактов, действующих соглашений», – сказал премьер.
По его словам, «и наши партнеры из Visa и MasterCard понимают хлипкость этих позиций, они вынуждены были, следуя тем рекомендациям, которые разместил у себя минфин и государственный департамент, принять такие решения».
Напомним, что в марте 2014 года, после того как США ввели санкции против России в связи с присоединение Крыма к России и международные платёжные системы Visa и MasterCard во второй раз в истории (Первый раз они сделали это в разгар кризиса 1998 года - системы отключили обслуживание российских карт в торговых точках и международной сети банкоматов) остановили обслуживание карт нескольких российских банков в торговых точках и банкоматах международной сети, вновь стало актуальным создание в стране национальной системы платёжных карт, независимой от состояния международных отношений. Была начата подготовка поправок в Федеральный закон «О национальной платёжной системе» с целью инфраструктурно и информационно замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри России, то есть операционные центры и платёжные клиринговые центрыдолжны обязательно находиться на территории России. Также в законопроекте предусмотрено запретить передачу / предоставление доступа иностранным государствам к информации о внутрироссийских платёжных транзакциях.
К концу марта 2014 года в обществе начали серьёзно обсуждать создание национальной системы платёжных карт. 27 марта 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил создание национальной платёжной системы в России и распорядился как можно скорее заняться её разработкой и внедрением. Госдума приняла соотвествующие поправки в законодательство, которые вступают в действие с 1 июля 2014 года.
Пока есть надежда, что «платежники» смогут как-то убедить российские власти пойти на послабление требований. При этом не стоит забывать, что роль систем Visa и MasterCard в России весьма существенна. Если в разгар отпусков в июле десятки тысяч (а, скорее всего, значительно больше) россиян останутся за границей без гроша в кармане, то работы у МЧС заметно прибавится. А вот российский рынок для этих систем – это лишь 2 процента от общего их оборота. Да, деньги на России эти «платежники» делают приличные, но далеко для них не критичные.
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Комментарии
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Адвокат14:55, 21.05.2014#
Адвокат с иском к платежной системе, скорее всего, облОмится. Ему докажут, что предписание правительства является обстоятельством непреодолимой силы (форсмажор), и все клиенты со своими клиентскими договорами могут идти лесом. Пункт о форсмажоре наверняка содержится в любом договоре.
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Кот15:35, 21.05.2014#
Что раньше времени то суетиться. . . Деньги находятся не на пластике, а на счете в банке. Если действительно, с июля возникнут проблемы с получением в банкоматах, то вперед в кассу банка. Если отделения банка по близости нет, то ведь наверно есть ИБ, откуда можно перекинуть, куда хочешь (естественно, с возможными потерями в виде комиссий и т. п. ). А вот если и его нету (что очень маловероятно), тогда да, проблемулька возникнет. . .
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bab21:01, 21.05.2014#
Да нас. . сссрать, пусть блокируют. Пусть олигархи репу чешут как им быть!!! Больший процент - простой народ, уже так заколен blyad. . ским к себе отношением "доблестного" правительства, постоянными всякими граблями и обдираловкой, что выкрутятся и найдут альтернативу без какого либо урона для себя.
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"прекратит работу в России" и "может отказаться от работы в России" это несколько разные вещи, не нужно подобными вымышленными заявлениями, привлекать аудторию на ресурс.