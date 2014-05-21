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Доллар дошел до дна
Рубли с начала 2014 года быстро дешевели, что заставило людей либо тратить их, либо переводить накоплениями в валюту - наличную или во вкладах.
По этой причине доля валютных депозитов в банках страны, по данным Агентства по страхованию вкладов, выросла за I квартал на 17,4%, до 20,3%. Тот, кто в начале года купил доллары, к середине марта заработал 12% прибыли, доход от вложений в евро составил 13% - это без учета процентов по вкладам, которые улучшили бы результат еще максимум на 2%, пишут «Ведомости».
Но после 18 марта, когда из-за обострения отношений с Украиной официальные курсы доллара и евро достигли максимальных значений (36,65 рубля и 50,94 рубля соответственно), рубль начал постепенно укрепляться. Особенно резво он рос в последние две недели: бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 4%, до 40,49 рубля.
Динамика курсов валют в последние пару месяцев определялась не фундаментальными, а связанными с Украиной политическими факторами, говорит старший портфельный управляющий GHP Group Федор БИЗИКОВ. «Укрепление рубля - явление временное», - выражают мнение большинства экспертов главный экономист Альфа-Банка ОРЛОВА и аналитик ВТБ 24 Алексей МИХЕЕВ. «Оно не связано с массовой конвертацией в рубли. В нем велика спекулятивная составляющая, поскольку изначально все ждали более жестких санкций Запада в ответ на присоединение Крыма, плюс ЦБ повышал ключевую ставку, а агентства снижали рейтинги. Но ничего страшного не произошло, и рынок нашел повод для оптимизма», - комментирует Орлова: для нее резкое укрепление рубля стало неожиданным.
Всего за два последних месяца долларовые вложения обесценились уже на 5,3%, а вложения в евро - на 6,5%. Однако это не повод избавляться от валюты и полностью возвращаться к рублевым сбережениям. Дальнейшего заметного укрепления рубля аналитики и экономисты не ждут.
Текущее укрепление рубля достигло потолка, в ближайшие дни рынок консолидируется на уровне 34,50-35,10 руб. по доллару и 47,50-48,20 руб. по евро, уверен руководитель аналитического отдела компании RoboForex Андрей ГОЙЛОВ.
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