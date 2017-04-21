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Набиуллина заявила об очередном снижении ключевой ставки уже в апреле

21 Апреля 2017, 19:13 | В России

Взгляд БКС: Представители ЦБ очень редко делают прямые заявления по вопросам монетарной политики. Мы считаем, что главной причиной такого заявления со стороны Эльвиры Набиуллиной стала попытка остановить чрезмерное укрепление рубля, однако пока эта вербальная интервенция не оказала влияния на динамику национальной валюты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новость: Набиуллина де-факто заявила о снижении ставки в апреле. В ходе расширенной коллегии Минфина глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на следующем заседании (намечено на 28 апреля) регулятор может обсудить, какими темпами следует ослаблять свою монетарную политику, т.е. понижать ставку на 25 б.п. или 50 б.п. Заявление Набиуллиной, по сути, означает, что решение о снижении ставки уже принято, и под вопросом остается только его масштаб. В качестве главной причины смягчения монетарной политики Набиуллина назвала низкие темпы инфляции (на 17 апреля недельный индекс потребительских цен снизился до 4.1% г/г).

Анализ: Реальная ставка ЦБ завышена. Несомненно, что текущая реальная ставка ЦБ (5.5%) выглядит завышенной для российской экономики с чисто макроэкономической точки зрения. Однако будущие инфляционные риски также остаются повышенными, что представляет проблему для регулятора. Возможность того, что сочетание сезонно слабого спроса на нефть, усиления геополитической напряженности и ужесточения монетарной политики в США может привести к резкому развороту тренда по курсу рубля, стала главным фактором, вынудившим ЦБ ранее занимать осторожную позицию в вопросах денежно-кредитной политики.

Новый прогноз по ключевой ставке ЦБ от БКС. Ранее мы полагали, что описанные выше опасения могут побудить ЦБ воздержаться от новых понижений ставки до июня. Однако последнее заявление Набиуллиной означает, что наше предположение может оказаться ошибочным. Теперь мы ожидаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б.п. 28 апреля и, при условии, что внешние и внутренние риски останутся под контролем, еще на 25 б.п. 16 июня. Наш прогноз по ставке на конец 2017 г. не изменился – 8.5%.

Владимир ТИХОМИРОВ, главный экономист БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: деньги  набиулина  евро  доллар  снижение  инфляция  экономика  Центробанк  рубль  курс  ставка  надиулина  финансы 



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