ФНС станет администратором новых неналоговых платежей

Уплату около шести сборов, в том числе экологического и утилизационного, будет контролировать налоговая служба, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на газету "КоммерсантЪ".

Вопреки сопротивлению бизнеса, часть неналоговых платежей войдет в Налоговый кодекс (НК). По информации "Ъ", из нескольких десятков обязательных платежей в НК планируется включить шесть наиболее близких к налогам, включая утилизационный и экологический сборы. Часть таких платежей может быть включена в НК уже в этом году. Переход контроля их уплаты к ФНС должен повысить ранее невысокую платежную дисциплину — в частности, в прошлом году из 6,5 млрд рублей экологического сбора удалось собрать менее четверти. При этом изначально сама идея инвентаризации неналоговых платежей вносилась в Белый дом как способ ограничить их рост и дать бизнесу гарантии неувеличения нагрузки в кризис. Разрешить этот парадокс Белый дом рассчитывает в ходе консультаций с бизнесом и депутатами.

Как сообщил в минувшую пятницу первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, правительство совместно с депутатами в ближайшее время примет решение по вопросу регулирования неналоговых платежей. «Мы договорились, что постараемся с законодателями, с Госдумой в ближайшие месяцы урегулировать вопрос, касающийся более 80% платежей, который заботит представителей бизнеса»,— заявил господин Шувалов.

Главы трех бизнес-объединений — Торгово-промышленной палаты (Сергей КАТЫРИН), РСПП (Александр ШОХИН) и «Опоры России» (Александр КАЛИНИН) — обратились к Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с письмом, в котором просили ускорить внесение в Госдуму законопроекта о регулировании неналоговых платежей. При этом представители бизнеса выступали против внесения неналоговых платежей в НК, опасаясь роста административной и налоговой нагрузки (см. "Ъ" от 14 марта). В целом неналоговых платежей, по экспертным оценкам, насчитывается от 30 до 50, ТПП оценивала их объем в 1% ВВП (более 800 млрд рублей).

Минфин, однако, настаивает на включении неналоговых платежей в НК в виде отдельной главы. По словам Игоря Шувалова, правительство обсуждает такой вариант.

При этом чиновники «услышали в том числе опасения бизнеса, который считает, что в полном объеме ответственность за неисполнение таких норм станет значительно жестче, включая уголовную ответственность». «Это не совсем соответствует тому, что мы услышали в послании президента о декриминализации многих деяний. Впереди в связи с этим отдельная дискуссия с представителями бизнеса, каким образом эти платежи должны взиматься и какая для предпринимателя должна наступать ответственность в случае невзимания таких платежей»,— сказал первый вице-премьер. «Мы сами понимаем свою ответственность, поскольку это в том числе и характер инвестиционного предпринимательского климата. Будем проводить консультации с обеими палатами Федерального собрания и с объединениями промышленников и предпринимателей»,— пообещал он.

В Минфине раскрывать подробности не стали, сообщив "Ъ", что вопрос пока прорабатывается. По словам источника "Ъ" в правительстве, в НК планируется включить всего шесть неналоговых платежей, близких к налогам, среди которых — утилизационный и экологический сборы. Часть таких платежей, по словам собеседника "Ъ", может войти в НК уже в этом году. Такое решение повысит предсказуемость, уверен он: если раньше такие платежи могли повышаться решением правительства, о чем бизнес узнавал постфактум, то после включения их в НК изменения будут вноситься уже по правилам налогового законодательства. К платежам, «близким к налогам», также относится курортный сбор. «Пока он взимается лишь в нескольких регионах, поэтому вопрос о погружении курортного сбора в НК будет решаться уже по итогам пилотного проекта»,— говорит собеседник "Ъ". «Остальные платежи, например плата за проведение экспертизы в строительстве или для допуска лекарства в продажу, это явно не налоги, поэтому включать их в НК было бы странно»,— говорит он.

Пока, по словам собеседника "Ъ", предлагается закрепить в отдельном законе перечень неналоговых платежей федерального, регионального и муниципального уровней и прописать основные принципы их введения и изменения. «Сейчас довольно много платежей взимается в регионах — у субъектов РФ есть право вводить их. Если же неналоговые платежи будут регулироваться законом, то для введения новых потребуются уже поправки в него»,— поясняет источник.

«У некоторых платежей действительно налоговая природа, и они могут быть интегрированы в Налоговый кодекс, но их число должно быть минимальным»,— говорит президент «Опоры России» Александр КАЛИНИН. По его словам, бизнес очень ждет принятия отдельного закона по неналоговым платежам, а также учитывающего их реестра.

Предприниматели продолжают выступать против интеграции неналоговых платежей в Налоговый кодекс, поскольку в этом случае резко вырастет административная нагрузка, а также появится уголовная ответственность за их неуплату — к примеру, станут возможны блокировка счетов, уголовное преследование и взыскание задолженности с учредителей. О влиянии появления в НК отдельной главы, описывающей неналоговые платежи, можно судить по успехам ФНС в администрировании новых платежей. Как заявлял на годовой коллегии службы глава налоговиков Михаил МИШУСТИН, ключевым вызовом для ФНС в 2017 году было обеспечить эффективное администрирование страховых взносов. В итоге во внебюджетные фонды поступило 5,8 трлн рублей, что на 9,1% (на 483 млрд рублей) больше уровня 2016 года. При этом темп роста поступлений на 1,9 процентного пункта превысил темп прироста заработной платы в экономике (7,2%). При этом Росприроднадзор в 2017 году собрал с компаний только 1,5 млрд рублей. экологического сбора при плане в 6,5 млрд рублей, тогда как Минприроды хотело бы увеличить объем средств экологического сбора с производителей и импортеров за невыполнение нормативов утилизации отходов до 30 млрд рублей.