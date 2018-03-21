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60 банков могут лишиться лицензий до конца года

21 Марта 2018, 14:57 | В России

В 2018 году лицензий могут лишиться 60 российских банков, что в том числе пять из топ-50, пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА». В зоне риска — банки, не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на данные источники.

«Эксперт РА» проанализировал ситуацию с прибыльностью и жизнеспособностью российских банков начиная с 2013 года, в середине которого Эльвира НАБИУЛЛИНА была назначена главой Банка России и начала процесс оздоровления банковского сектора.

«Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10% до 25%, — говорится в исследовании «Эксперт РА» «Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели». — В этой связи в 2018 году мы ожидаем ускорения темпа отзыва лицензий».

Основные проблемы в банковском бизнесе, по мнению «Эксперт РА», — это невозможность размещения средств в доходные активы, перспектива утраты доступа к основному бизнесу, а также недостаточность капитала на покрытие убытков по ссудам. Именно эти факторы будут приводить к применению регулятивных действий к банкам, таких как отзыв лицензии или санация.

По мнению аналитиков «Эксперт РА», в 2018 году в зоне риска окажутся банки, не сумевшие адаптироваться к новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования.

Основными факторами, которые будут обусловливать отзыв лицензий в 2018 году, «Эксперт РА» называет нарушения банками требований антиотмывочного законодательства, а также планы ограничить число банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам, за счет введения требования по кредитному рейтингу. На каждый из этих факторов будет приходиться до 40% отзывов лицензий. Причем в этом случае речь идет о некрупных банках, которые не входят в число топ-50 по размеру активов, отметила младший директор «Эксперт РА» Людмила КОЖЕКИНА.

Во вторую зону риска войдут банки, располагающие избыточной ликвидностью, но не способные разместить ее в доходные активы. «С начала 2016 года число банков, вынужденных в ущерб доходности размещать средства на межбанковском рынке и депозиты в ЦБ, выросло почти в три раза, до 170, что составляет около трети от их общего количества», — говорится в исследовании. Доходность таких игроков по итогам 2017 года составила 3,7%, в то время как в целом по сектору она достигала 8,3%. В отсутствие четкой стратегии наращивания доходов привлекательность ведения банковского бизнеса в легальном поле для собственников продолжит снижаться, что обусловит ускорение темпа отзыва лицензий у кредитных организаций, в том числе в связи с нарушениями в сфере антиотмывочного законодательства (115-ФЗ), отмечает Кожекина.

В числе крупнейших российских банков топ-50 по активам есть пять претендентов на утрату лицензии в 2018 году, считает «Эксперт РА», не называя конкретные банки. Главная проблема для банков из топ-50 — недостаточный уровень капитала для покрытия кредитных рисков, полагают аналитики агентства. 

Дополнительным фактором, который снизит устойчивость банков к покрытию кредитных рисков, является повышение Центробанком надбавок к достаточности капитала. Так, в 2018 году число банков в зоне риска по запасу капитала (запас менее 2% совокупного кредитного портфеля без учета безрисковых депозитов в Банке России и межбанковского кредитования через центрального контрагента) вырастет почти в два раза на фоне повышения надбавок. С учетом надбавок с 1 января 2018 года в зоне риска по нормативу достаточности капитала Н1.0 оказались 29 банков, по нормативу достаточности базового капитала Н1.1 — 25 банков, по нормативу достаточности основного капитала Н1.2 — 39 банков.

По оценкам экспертов, доля проблемных банков в составе топ-100 по активам не превышает 10%.

Автор: RBK
Теги: ЦБ  банки  лицензии 



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