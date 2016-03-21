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НДФЛ все-таки увеличат

21 Марта 2016, 08:58 | В России

Минфин предлагает увеличить налоговую нагрузку на высокие заработные платы после президентских выборов 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Газета «Ведомости» узнала суть предложений по реформе соцналога, разработанных Минфином. Как рассказали изданию четыре федеральных чиновника, ведомство предлагает повысить нагрузку на оплату труда после выборов 2018 года. Это может принести бюджету до 500 млрд руб.

Предложения ведомства не нарушают обещания президента России Владимира Путина не повышать налоговую нагрузку до 2018 года, отмечают «Ведомости». Издание подсчитало, что реформа Минфина после выборов может принести бюджету в 2019 году до 470 млрд руб. с работодателей, платящих высокие зарплаты, и до 50 млрд руб. от повышения ставки для самозанятых.

Сейчас размер страховых взносов за работников составляет 30% от начисляемого им дохода. Из них 22% направляют в Пенсионный фонд России, 2,9% и 5,1% — в фонды социального и медицинского страхования. При этом после того как годовой доход сотрудника превышает 796 тыс. руб. (эта сумма ежегодно индексируется), ставка взносов сокращается до 15,1%. Минфин предлагает отменить это правило и брать 30% со всего фонда оплаты труда. При этом увеличение пенсионных прав в этом случае не предусмотрено.

Авторы реформы также считают необходимым уменьшить пенсионные права тех, за кого работодатель платит меньше взносов. Речь идет о льготниках: например, компании в IT-отрасли платят страховые взносы по льготному тарифу в 14%. По словам федерального чиновника, в Минфине считают изменения справедливыми, так как, с точки зрения ведомства, сейчас за льготников платят другие работодатели. Тариф в 14% для IT-отрасли действует до 2017 года. Минкомсвязи предлагало продлить его действие до 2023 года, однако Минфин выступает против этой инициативы.

Для индивидуальных предпринимателей Минфин предлагает установить фиксированный страховой взнос в 1–2,2 минимального размера оплаты труда (МРОТ) «в зависимости от продолжительности стажа». По словам одного из собеседников газеты, на совещаниях чаще всего обсуждается взнос в размере двух МРОТ.

Три чиновника рассказали «Ведомостям», что Минфин также предлагает внести соплатеж по взносам для физических лиц в размере 2–5%. По словам одного из источников, это может стать новой формой добровольной накопительной пенсии. Тем не менее собеседник в аппарате правительства отметил, что эту идею поддерживает только министерство.

Инициативы ведомства уже обсуждались у премьер-министра Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у президента эти идеи не обсуждались. По словам представителя вице-премьера Ольги Голодец, официально предложения в правительство не вносились.

Три федеральных чиновника отметили, что инициативы Минфина не понравились Шувалову и Голодец. Один из собеседников газеты высказал мнение, что реформа ударит по экспортно-ориентированным секторам, а также секторам с квалифицированным трудом и высокими зарплатами, которые, наоборот, нуждаются в поддержке.

Как писал РБК, ранее с предложением увеличить страховые взносы с высоких зарплат выступал Минтруд. Ведомство предлагало с 2017 года повысить ставку страхового взноса в ПФР для зарплат, превышающих базовый уровень, и повышать ее на 2% ежегодно вплоть до 2021 года. Согласно инициативе, взносы, уплачиваемые работодателями в ПФР за наиболее «дорогих» работников, будут возрастать поэтапно с 10% в 2016 году до 20% в 2021-м. Подобное увеличение может принести доход в 234,44 млрд руб.

В начале марта Минтруд предложил увеличить страховые взносы индивидуальных предпринимателей. Согласно предложениям, для ИП, зарабатывающего 500 тыс. руб. в год, общая сумма взносов может вырасти на 20%. Инициатива спровоцировала негативную реакцию представителей малого бизнеса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ставка  НДФЛ  минфин  налоги 



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Комментарии

  • Мухомор09:28, 21.03.2016#

    Причем тут НДФЛ, если речь идет о страховых взносах?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:24, 21.03.2016#

    дружненько идем в тень, господа!)))

  • Вне Плана20:36, 21.03.2016#

    бандерлоги ипанные уже не знают как в карман к нам залесть. . .

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