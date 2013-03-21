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Три четверти россиян, декларирующих свой доход, делают это ради налогового вычета
76% из 5,5 миллиона граждан, подавших в 2011 году декларацию по НДФЛ, заявили при этом о правах на налоговые вычеты. Об этом в ходе пресс-конференции «Россияне отчитаются о доходах: особенности подачи деклараций в 2013 году. Новшества в работе налоговых органов» сообщил начальник Управления налогообложения ФНС России Дмитрий ГРИГОРЕНКО, пишет «Клерк.Ру».
Как известно, кампания по приему деклараций НДФЛ продлится до 30 апреля. Статистика за 2011 год говорит о том, что декларации о доходах представили 5,5 миллиона россиян. 76% из них сделали это для того, чтобы получить те или иные налоговые вычеты (в свою очередь, половина из этого числа претендовала на вычет при покупке квартиры). Общая сумма предоставленных вычетов за 2011 год составила 78 млрд. руб.
Форма декларации в этом году, как известно, не изменилась. «Она и так уже упрощена настолько, насколько это возможно», - заметил по этому поводу Дмитрий Григоренко. Тем не менее, по его словам, в ближайшее время ФНС готова будет принимать предложения от граждан и общественных организаций по поводу того, что еще можно изменить в декларации для большего удобства налогоплательщиков.
Григоренко напомнил, что подать декларацию можно через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. По его словам, к лету функционал этого сервиса будет обновлен: введенные один раз данные будут автоматически подставляться в нужные ячейки, плюс программа будут сама проверять математическую правильность расчетов налога и сообщать о найденных ошибках.
В ходе декларационной кампании ФНС традиционно проводит Дни открытых дверей. В прошлом году за эти два дня инспекции по всей стране приняли около 500 000 деклараций. В 2013-м ФНС продолжит оправдавшую себя практику. Дмитрий Григоренко напомнил о том, что порядок получения вычетов стандартизирован, по каждому из них требуется определенных пакет документов, и внутренняя инструкция запрещает инспекторам требовать документы, не входящие в утвержденный список.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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