www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

В России интервал для перехода из одного НПФ в другой увеличат до пяти лет

21 Марта 2013, 17:36 | В России

Министерство финансов готовит поправки в закон о негосударственных пенсионных фондах, призванные стимулировать развитие накопительного компонента пенсионной системы. Об этом в ходе Объединенного Международного пенсионного конгресса сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, пишет Клерк.Ру.

«Все политические решения по поводу развития пенсионной системы, в том числе и ее накопительной части уже приняты, заверил Моисеев. - Размер пенсионных накоплений надо довести хотя бы до уровня Польши (там сейчас они составляют 12% ВВП, у нас всего 3,5%)».

«Российской экономике сегодня, для того, чтобы показывать хоть сколько-нибудь приемлемые темпы роста, нужны длинные деньги, - признал замминистра. – Пора серьезно развивать небанковские институты коллективного инвестирования. Есть регуляторные препоны, которые создают негосударственным пенсионным фондам проблемы для инвестирования. Мы постараемся их решить».

Среди таких решений, по словам Алексея Моисеева, например, возможное увеличение интервала, в который граждане будут получать право на переход из одного НПФ в другой. Сегодня, как известно, поменять фонд можно раз в год, Минфин предлагает увеличить этот срок до пяти лет. Причем последний переход должен состояться не позже чем за 5 лет до назначения пенсии.

Помимо этого, рассматривается возможность поправок в закон No75-ФЗ, согласно которым негосударственные пенсионные фонды получат возможность демонстрировать отрицательные результаты инвестирования в пределах одного года (сейчас они обязаны демонстрировать безубыточность даже в короткие периоды), а также разносить эти результаты по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц.

К 1 августа, по словам Моисеева, должен решиться вопрос об изменении организационно-правовой формы НПФ, что связано с мотивацией их владельцев. «В термине  «некоммерческая организация» есть ряд плюсов, но есть и ряд минусов, - отметил замминистра. - То, как выплачивается вознаграждение сейчас, демотивирует НПФ вкладываться в акции».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Klerk.Ru
Теги: пенсия  НПФ  проекты  пенсионный фонд  экономика  минфин  реформа 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним00:02, 22.03.2013#

    задрали уже с этими пенсиооными реформами, так и скажите, что хрен вам всем , а не пенсии и народ успокоится и сам будет о себе думать, конечно если доживет.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru