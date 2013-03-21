В России интервал для перехода из одного НПФ в другой увеличат до пяти лет

Министерство финансов готовит поправки в закон о негосударственных пенсионных фондах, призванные стимулировать развитие накопительного компонента пенсионной системы. Об этом в ходе Объединенного Международного пенсионного конгресса сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, пишет Клерк.Ру.

«Все политические решения по поводу развития пенсионной системы, в том числе и ее накопительной части уже приняты, заверил Моисеев. - Размер пенсионных накоплений надо довести хотя бы до уровня Польши (там сейчас они составляют 12% ВВП, у нас всего 3,5%)».

«Российской экономике сегодня, для того, чтобы показывать хоть сколько-нибудь приемлемые темпы роста, нужны длинные деньги, - признал замминистра. – Пора серьезно развивать небанковские институты коллективного инвестирования. Есть регуляторные препоны, которые создают негосударственным пенсионным фондам проблемы для инвестирования. Мы постараемся их решить».

Среди таких решений, по словам Алексея Моисеева, например, возможное увеличение интервала, в который граждане будут получать право на переход из одного НПФ в другой. Сегодня, как известно, поменять фонд можно раз в год, Минфин предлагает увеличить этот срок до пяти лет. Причем последний переход должен состояться не позже чем за 5 лет до назначения пенсии.

Помимо этого, рассматривается возможность поправок в закон No75-ФЗ, согласно которым негосударственные пенсионные фонды получат возможность демонстрировать отрицательные результаты инвестирования в пределах одного года (сейчас они обязаны демонстрировать безубыточность даже в короткие периоды), а также разносить эти результаты по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц.

К 1 августа, по словам Моисеева, должен решиться вопрос об изменении организационно-правовой формы НПФ, что связано с мотивацией их владельцев. «В термине «некоммерческая организация» есть ряд плюсов, но есть и ряд минусов, - отметил замминистра. - То, как выплачивается вознаграждение сейчас, демотивирует НПФ вкладываться в акции».

ZRPRESS.RU, Владивосток.