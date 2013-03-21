Рынок медстрахования в России практически исчерпал потенциал роста

Рост рынка добровольного медицинского страхования в 2012 году объяснялся исключительно инфляцией, другие резервы его роста исчерпаны. Об этом 5 марта в ходе круглого стола «Медицинское страхование в России» заявил генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков, пишет Клерк.Ру.

По статистике, за 9 месяцев 2012 года доля ОМС в структуре рынка медицинского страхования составила 85,4%, ДМС – лишь 14,6% (14,0% за 2011 год). При этом более 90% ДМС - это взносы по корпоративным программам страхования.

Объем платежей по ОМС за 9 месяцев 2012 года составил 524,6 млрд рублей (на 19,3% выше, чем за тот же период 2011-го). Увеличение темпов прироста связано с увеличением тарифа страховых взносов за работающее население с 3,1 до 5,1%, а также с увеличением взносов за неработающее население.

В бюджете фонда ОМС на 2012 год на расходы на здравоохранение предусмотрено 891,7 млрд рублей, на 2013 год – 1 059,3 млрд рублей, на 2014 год – 1 208,8 млрд рублей.

Объем рынка ДМС (без учета страхования выезжающих за рубеж) за 2012 год составил 101,5 млрд рублей (на 8,8% выше значения 2011 года). Здесь рост почти целиком основан на инфляции, отметил глава рейтингового агентства. Все крупные клиенты уже несколько лет покупают страховые полисы для своих сотрудников, а в сфере среднего и малого бизнеса такая практика до сих пор является скорее исключением.

При сохранении текущих условий работы рынков ОМС и ДМС рынок ДМС продолжит расти за счет инфляции, количество застрахованных практически не увеличится, говорится в прогнозе «Эксперта».

ZRPRESS.RU, Владивосток.