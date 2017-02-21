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Рубль еще накажет спекулянтов
Практически без перерыва в прессе продолжается истерия о неминуемом ослаблении рубля. Все и всё против нашей валюты, но рубль еще рано хоронить, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Действительно, рубль в какой-то момент продемонстрировал чрезмерное укрепление, что вызвало буквально бурю эмоций не только у населения и участников рынка, но и у правительства.
Это и неудивительно: все уже привыкли жить за счет слабой валюты, это касается как представителей нефтегазового сектора, так и экспортеров сельскохозяйственной отрасли.
Укрепление рубля, здесь даже не о чем спорить, связано с притоком спекулятивного капитала. Вина за это, а может, заслуга, целиком и полностью лежит на Центральном банке, который держит слишком высокие ставки. И пока рынок не получит сигнал о том, что игра в керри-трейд заканчивается, ослабления рубля ждать, наверное, не стоит.
Пока же мы видим лишь словесные интервенции, которые еще и усугубляются интерпретацией в СМИ. Но рынок есть рынок, и правят бал здесь крупные игроки. В пятницу мы очередной раз стали свидетелями любопытного развития событий.
Практически весь день рубль слабел, причем достаточно сильно. В прессе делался акцент на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Напомним, по его словам, укрепление рубля "носило краткосрочный характер и не было связано с фундаментальными факторами". Началась буквально истерика, будто рублю прописано лекарство для ослабления.
Казалось, что все, теперь российская валюта будет только падать, но уже под закрытие на лентах информагентств появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу России с "негативного" на "стабильный". При этом рейтинговое агентство Moody's, улучшив прогноз, оставило без изменения суверенный рейтинг России на спекулятивном "мусорном" уровне - "Ва1". Впрочем, в последние минуты торгов на рынке работают одни роботы, так что достаточно было появления новости.
Сразу после этого котировки валютных пар спикировали вниз.
Конечно, это падение было не слишком сильным, тем не менее это движение, очевидно, выбило стоп-заявки, к тому же уже на этой неделе мы увидим еще одно движение вниз.
В пользу этого, как обычно, говорит расстановка сил на срочном рынке. Среди юридических лиц количество контрактов на укрепление рубля намного превосходит количество контрактов на ослабление. Так что здесь пока нет даже признаков разворота.
Зато теперь почти все физлица отчаянно скупают валюту. Посмотрим, чем все это закончится. Напомним, что "Вести.Экономика" еще 10 января мы давали прогноз, согласно которому доллар в марте должен был стоить менее 60 руб.
Пока этот прогноз остается верным, хотя многие исходные данные изменились. Впрочем, если учесть все заявления властей, они действительно нацелены на то, чтобы ослабить рубль, вопрос только в том, как и когда это будет сделано. Нужно понимать, что ЦБ РФ в данном случае находится в своего рода ловушке. Высокие ставки спровоцировали масштабный приток горячих денег, однако такой капитал имеет свойство быстро уходить, и его выход бывает настолько стремителен, что сметает все на своем пути.
Иными словами, если ситуация изменится, то все может обернуться обвалом не только рубля, но и долгового рынка. Так что здесь нужно будет действовать крайне осторожно, и в правительстве, скорее всего, это понимают.
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Рубль накажет главного спекулянта , а он у нас один в стране .