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Арендаторы жилья получат налоговый вычет
Расходы на аренду квартиры или дома можно будет частично компенсировать, если будет реализована новая инициатива Минстроя и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, ведомство и АИЖК анализируют возможность введения налогового вычета для людей, которые снимают жилье. По мнению экспертов, эта мера будет способствовать выводу рынка аренды жилья из тени.
Минстрой и АИЖК в настоящее время изучают возможность введения налоговых вычетов для людей, которые снимают жилье и заключили официальные договоры найма, заявил Никита Стасишин.
То есть предлагаемая льгота коснется не всех арендаторов, а только тех, кто оформил сделку, следовательно, арендодатель платит все положенные налоги. По мнению заместителя главы Минстроя, эти меры повысят интерес граждан к арендному жилью.
Как рассказал источник «Известий», осведомленный о процессе обсуждения, предложения лягут в основу законопроекта, который планируется подготовить.
Налоговый вычет предполагает, что человек, получающий доход (заработную плату), облагаемый по ставке 13%, вправе уменьшить налогооблагаемую базу. Правда, общая сумма расходов в случае с продажей квартиры, например, не должна превышать 2 млн рублей в год. Проще говоря, вычет ограничивается суммой 260 тыс. рублей. В случае с арендой может быть применен механизм, который используется в случае с погашением ипотечного кредита, полагает юрист московского офиса фирмы «Ильяшев и партнеры» Руслан Маннапов. При этом фактически учитываются расходы, которые осуществлялись к концу расчетного периода. А максимальная сумма вычета составляет 390 тыс. рублей.
В АИЖК полагают, что налоговый вычет позволит повысить привлекательность организованного рынка аренды и увеличить долю долгосрочных договорных отношений.
— Введение налоговых вычетов для арендаторов жилья по аналогии с покупателями жилья в собственность создаст условия для активного развития цивилизованного рынка аренды и сокращения доли аренды по «серым» схемам, — считает официальный представитель АИЖК.
По словам руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, сегодня большая часть рынка аренды находится в тени.
— Платят налоги сейчас в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить свое имущество, а арендаторы — в том, чтобы у них были гарантии. В дешевом сегменте почти не платят налогов, — пояснил эксперт.
По оценке управляющего партнера агентства недвижимости SPENCER ESTATE Вадима Ламина, на сегодняшний день в экономсегменте налоги платят не более 5% собственников, классом выше — до 12%. Он уверен, что предполагаемые изменения будут стимулировать арендаторов заключать официальные договоры.
Юрист Руслан Маннапов напомнил, что в Европе, например, давно практикуются налоговые льготы для людей, снимающих жилье.
— И у нас такой механизм будет стимулировать людей сообщать о том, что они снимают жилье и желают возместить свои расходы. А это, в свою очередь, позволит налоговой получить информацию об арендодателях, которые такое жилье сдают, — уверен юрист.
По мнению Олега Репченко, одним из способов борьбы с уходом от налогов на рынке аренды недвижимости является развитие системы доходных домов, где можно будет снимать жилье экономкласса.
— Если эта система получит достаточное развитие, то налоги будут исправно поступать в казну, так как заниматься развитием такого бизнеса будут крупные компании. Сейчас это скорее единичные примеры, поскольку ставки по кредитам для застройщиков находятся на уровне 15–20% годовых, а аренда может приносить всего 5% прибыли, — сказал он.
Но если будет снижаться стоимость кредита, то и сам этот бизнес будет развиваться успешно, прогнозирует Олег Репченко.
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