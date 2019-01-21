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Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому

21 Января 2019, 18:10 | В России

Банковские карты, похоже, доживают последние месяцы

Сбербанк решил изменить правила снятия денежных средств в своих банкоматах. При этом изменения, как уверяют в банке приведут к удобству клиентов банка.

В банке планируют окончательно покончить с блокировкой банковских карт в терминалах. Уж слишком много нареканий в этом плане в последнее время… В чем суть изменений?

Сбербанк начиная с 2019 года планирует выдавать наличные посредством использования не банковских карт, а смартфонов на которых установлены системы Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay.

Для снятия денег придется поднести к специальному считывающему устройству смартфон и пройти идентификацию клиента.

Под идентификацией понимается процедура распознавания биометрических данных. Сканер считывает отпечаток пальца и распознает лицо клиента. Все эти действия можно при желании заменить обычным вводом пароля в меню терминала.

После этого можно снимать деньги с банковского счета или совершать другие операции по счету.

Представители Сбербанка считают, что нововведение позволит сократить очереди у банкоматов, а также больше не придется переживать за застрявшую в терминале карту.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: visa  apple pay  samsung pay  карта  сбербанк  master card  google pay  банкомат 



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Комментарии

  • пенсионер19:57, 21.01.2019#

    Кто мне выдаст смартфон? Греф?

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