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Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
Банковские карты, похоже, доживают последние месяцы
Сбербанк решил изменить правила снятия денежных средств в своих банкоматах. При этом изменения, как уверяют в банке приведут к удобству клиентов банка.
В банке планируют окончательно покончить с блокировкой банковских карт в терминалах. Уж слишком много нареканий в этом плане в последнее время… В чем суть изменений?
Сбербанк начиная с 2019 года планирует выдавать наличные посредством использования не банковских карт, а смартфонов на которых установлены системы Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay.
Для снятия денег придется поднести к специальному считывающему устройству смартфон и пройти идентификацию клиента.
Под идентификацией понимается процедура распознавания биометрических данных. Сканер считывает отпечаток пальца и распознает лицо клиента. Все эти действия можно при желании заменить обычным вводом пароля в меню терминала.
После этого можно снимать деньги с банковского счета или совершать другие операции по счету.
Представители Сбербанка считают, что нововведение позволит сократить очереди у банкоматов, а также больше не придется переживать за застрявшую в терминале карту.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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