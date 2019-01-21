Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому

Банковские карты, похоже, доживают последние месяцы

Сбербанк решил изменить правила снятия денежных средств в своих банкоматах. При этом изменения, как уверяют в банке приведут к удобству клиентов банка.

В банке планируют окончательно покончить с блокировкой банковских карт в терминалах. Уж слишком много нареканий в этом плане в последнее время… В чем суть изменений?

Сбербанк начиная с 2019 года планирует выдавать наличные посредством использования не банковских карт, а смартфонов на которых установлены системы Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay.

Для снятия денег придется поднести к специальному считывающему устройству смартфон и пройти идентификацию клиента.

Под идентификацией понимается процедура распознавания биометрических данных. Сканер считывает отпечаток пальца и распознает лицо клиента. Все эти действия можно при желании заменить обычным вводом пароля в меню терминала.

После этого можно снимать деньги с банковского счета или совершать другие операции по счету.

Представители Сбербанка считают, что нововведение позволит сократить очереди у банкоматов, а также больше не придется переживать за застрявшую в терминале карту.